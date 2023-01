“Boomerissima”, Alessia Marcuzzi cede al corsetto. E per il manlike gioca sulle scarpe

Fonte: IPA Alessia Marcuzzi

Continua a divertire Boomerissima di Alessia Marcuzzi, in onda con la quarta puntata martedì 31 gennaio su Rai 2. Un gioco dopo l’altro, in onda la sfida tra i due gruppi VIP, boomer e millennial.

Il tutto corredato da ospiti, tanta musica e molti cambi di look della presentatrice, guidata da Luca Tommassini nelle coreografie messe in scena in studio.

Boomerissima, il look di Alessia Marcuzzi

Come al solito, 50 anni e non sentirli per Alessia Marcuzzi, padrona di casa splendida di Boomerissima, format scritto da lei nel corso della pandemia. Un programma che rappresenta una svolta nella sua carriera, pronta a rinascere dopo un periodo di pausa.

Per la quarta puntata del suo grande show ha deciso di coprire le gambe, a differenza delle altre puntate, almeno nel look iniziale. Un piccolo salto indietro, accarezzando lo stile maschile sfoggiato in conferenza stampa, che tanto era piaciuto a critica e pubblico.

Il protagonista del suo outfit è però soltanto uno, il corsetto nude con scollo a cuore, che sa essere sensuale ed elegante al tempo stesso. Colorazione richiamata dai décolleté, classici con tacco a spillo.

Opta per uno stile manlike, che ciclicamente torna di tendenza, senza mai sparire del tutto. Il mix di capi è ottimamente studiato, tra tacchi alti, giacca oversize e pantaloni neri dal taglio dritto. Tanta cura, fin nei minimi dettagli, senza però eccedere con makeup e hairstyle, sfoggiando ancora una volta capelli sciolti con onde naturali.

Boomerissima, quarta puntata: ospiti

Alessia Marcuzzi non potrebbe essere più felice del risultato ottenuto, considerando come la Rai abbia deciso di premiare il suo programma. La quarta puntata di Boomerissima doveva essere l’ultima, ma le cose andranno diversamente.

Il pubblico ha enormemente apprezzato lo show, anche grazie alla voglia di giocare a divertirsi della sua conduttrice, che ha così ottenuto una proroga di una settimana. Nuovo appuntamento a febbraio, quindi, ma tutto lascia pensare che non si andrà a “fare concorrenza” al Festival di Sanremo di Amadeus, anche perché lo scontro sarebbe impari. Non è ufficiale, me ci si attende un ultimo appuntamento martedì 14 febbraio, ovvero dopo la finale dell’Ariston.

Impossibile prevedere gli ospiti che Alessia Marcuzzi sceglierà per il grande saluto. Conosciamo però i nomi che hanno arricchito la quarta puntata. A rappresentare il gruppo dei boomer ci sono Paola Barale, che torna a mettersi in gioco poco dopo l’esperienza a Ballando con le Stelle, l’attore Alessandro Tersigni, volto de Il Paradiso delel Signore, la conduttrice Adriana Volpe e il comito Riccardo Rossi.

Dall’altra parte, invece, il modello Alessandro Egger per i millennial, anche lui reduce dal programma di Milly Carlucci. Al suo fianco l’ex GF VIP Soleil Sorge, l’influencer e presentatrice Paola Di Benedetto e l’attore Emanuel Caserio, compagno di set di Tersigni nella fiction Rai.

Come al solito, però, non solo i concorrenti in gara ad arricchire il programma, anche numerosi ospiti, che nella quarta puntata di Boomerissima sono principalmente musicali: Arisa, che tra pochi giorni metterà piede a Sanremo per la serata dei duetti, Boomdabash e gli Eiffel 65. A loro si aggiungono Nino Frassica, Flavio Insinna e Alberto Matano.