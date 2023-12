Fonte: IPA Alessia Marcuzzi, 10 look che hanno fatto la storia (tra mini dress e super scollature)

Gran finale per ‘Boomerissima’, lo show condotto da Alessia Marcuzzi che mette a confronto due generazioni: quella dei Boomer e quella dei Millennial. In una sfida senza esclusione di colpi, la padrona di casa ha visti schierati da un lato i figli del ‘boom economico’ Francesca Barra, Roberta Capua, Francesca Fialdini, Valeria Marini e Riccardo Rossi. Dall’altro, le star del nuovo millennio Romina Carrisi, Emis Killa, Ciro Immobile, Jessica Melena e Gabriele Vagnato. Chi riuscirà ad avere la meglio?

Il look di Alessia Marcuzzi, si può osare di più: voto 6

Ironica e briosa, Alessia Marcuzzi è da sempre anche un’apprezzata fashion icon, oltre che una conduttrice sempre sulla cresta dell’onda. Se la scorsa settimana aveva puntato su un look total white, in questa occasione ha invece scelto un outfit decisamente più ‘dark’ e meno sfavillante: la conduttrice è infatti arrivata in studio con un sinuoso abito longuette in maglia, che ha vestito come una seconda pelle la sua silhouette slanciata. Il particolare che fa la differenza? La profonda scollatura sulla schiena, che Alessia ha sfoggiato con grande disinvoltura. Una scelta senza alcun dubbio elegante ma, è il caso di dirlo, per la finale avrebbe forse potuto osare qualcosina in più…

Il momento tormentoni con Spagna… ed è subito 80s: voto 8

Ci sono alcuni brani in grado di trasportarci sin dalle prime note ad epoche lontane: è il caso di ‘Easy Lady’ di Ivana Spagna, colonna sonora indimenticabile di molte serate degli anni ’80. E per completare l’effetto ‘nostalgia’, la cantante è tornata sul palco con lo stesso look che sfoggiava agli esordi della sua carriera. Tanto è bastato per scatenare il pubblico in studio (e far scendere qualche lacrimuccia).

Difficile, per Emis Killa, replicare l’impresa: la sua ‘Parole di ghiaccio’ non sembra godere dello stesso appeal dei brani della collega, ma il rapper riesce comunque a regalare la vittoria ai Millennial.

Cultura musicale (e l’incursione di Carlo Conti): voto 7

Una gara all’insegna della sensualità: per la seconda manche le squadre hanno dovuto indovinare i titoli di una serie di brani caratterizzati da atmosfere sexy e seducenti, sulle cui note si è dimenata in un simpatico siparietto la padrona di casa. Si va da ‘I’m too sexy’ a ‘Lady Marmalade’, passando per ‘Horny 98’ e ‘Sexyback’ di Justin Timberlake, che, complici errori ortografici e dimenticanze dei Boomer, permettono ai Millennials di vincere anche questa seconda gara.

E, a ravvivare la competizione, ci ha pensato l’ingresso a sorpresa di Carlo Conti, che ha ben pensato di omaggiare Alessia Marcuzzi con ‘la scarpetta d’oro’, un premio pensato apposta per lei (e le sue doti danzerine).

Back in time con Valeria Marini: voto 5

A bordo di una macchina del tempo, Valeria Marini fa il suo ingresso in studio: dopo aver visto una serie di filmati d’epoca, i concorrenti devono indovinare l’anno di riferimento. Da E.T a Vasco Rossi, i boomer si trovano catapultati nel 1982, mentre i Millennial grazie al pallone d’oro per Ronaldo e all’elezione di Barack Obama tornano invece nel 2008.

Fonte: IPA

Una gara senza particolari colpi di scena che nemmeno la presenza di Valeria Marini (più sottotono del solito) è riuscita a risollevare. Senza infamia né lode.

L’omaggio danzato di Alessia e Francesca a Tina Turner: voto 9

Alessia Marcuzzi e Francesca Barra vestono letteralmente i panni di Tina Turner, che omaggiano sulle note di un mash-up dei suoi più grandi successi, da ‘Proud Mary’ a ‘The best’. Un’icona musicale che non conosce epoche e generazioni, che le due showgirl hanno voluto ricordare a modo loro in uno dei momenti più riusciti della serata.

Il ritorno a sorpresa di Romina Power: voto 8

La sorpresa più gradita della puntata? L’ingresso di Romina Power, che si è esibita sotto gli occhi della figlia Romina sulle note di alcuni dei suoi più grandi successi da ‘Ci sarà’ a ‘Nostalgia canaglia’. E in molti hanno sperato fino all’ultimo che potesse apparire sul palco anche Al Bano…

Romina è stata anche protagonista del gioco ‘sei un mito’, che ha visto i concorrenti sfidarsi su alcuni aneddoti della sua vita. Un pretesto perfetto per ripercorrere i momenti più importanti della sua carriera, dai musicarelli ai Festival della canzone.

Le arringhe finali: voto 7

L’ultima gara vede schierate le due compagini in un’arringa finale. Ad iniziare è Rossi, che canta i vantaggi delle epoche che furono, in cui senza internet e le tecnologie moderne si riusciva comunque a vivere allenati agli imprevisti. A rispondere è invece Gabriele Vagnato, che illustra le caratteristiche dell’adolescenza e dell’infanzia Millennial, senza risparmiare qualche frecciatina ai Boomer. Ma, a sorpresa, sono proprio questi ultimi a trionfare.