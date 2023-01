Diane Keaton compie 77 anni: 7 curiosità sull’icona di stile e musa di Woody Allen

Diane Keaton ha precorso i tempi con il suo stile anticonvenzionale e unico, che ancora oggi detta tendenza. Approdata al cinema per la prima volta negli anni Settanta, ha sempre saputo che nel suo destino ci sarebbe stata la recitazione e ha fatto di tutto per raggiungere il suo obiettivo. La Keaton è riuscita a coltivare il proprio talento, diventando un’icona assoluta del grande schermo, universalmente riconosciuta come una delle attrici più talentuose di sempre, oltre che grande paladina dello stile “androgino”. Il 5 gennaio 2023 compie 77 anni e sembra che per lei il tempo non sia mai trascorso. Ma siete sicure di saper proprio tutto su di lei?

Diane Keaton non è il suo vero nome

Ebbene sì, Diane Keaton non è il suo vero nome ma uno pseudonimo che ha scelto per presentarsi al grande pubblico. Nata come Diane Hall, l’attrice ha deciso di usare su consiglio del proprio agente il cognome da nubile della madre Dorothy, casalinga e grande appassionata di fotografia. Il motivo? Negli albi degli attori era già presente una Diane Hall, ma soprattutto l’agente era convinto che “fingere” una parentela con Buster Keaton l’avrebbe agevolata agli esordi della sua carriera…

Diane Keaton, il fatale incontro con Al Pacino

Il Padrino è stato senza dubbio uno dei film che hanno consacrato Diane Keaton nell’Olimpo dei grandi di Hollywood. Ma quel set non è stato importante solo dal punto di vista artistico: è lì che nel 1972 ha conosciuto per la prima volta Al Pacino, uno dei suoi grandi amori. “Era prepotente ma sexy – ha raccontato in un’intervista a Repubblica -, parlava di recitazione, citava autori sconosciuti che sarebbero diventati famosi, era tagliente, atletico, nervoso: era maschio, e quindi seducente“.

Con Al Pacino fu amore a prima vista, ma i due attori iniziarono a frequentarsi soltanto nel 1987. Lei avrebbe voluto sposarlo, lui rifiutò. Ma tra i due è rimasto intatto un profondo e speciale rapporto di amicizia.

Il sodalizio artistico e la storia d’amore tra Diane Keaton e Woody Allen

Il nome di Diane Keaton è fortemente connesso a quello di Woody Allen, del quale fu una musa indiscussa. L’attrice e il regista si sono conosciuti nel 1972 sul set di Provaci ancora, Sam, ma quello tra loro fu molto più di un semplice sodalizio artistico. Diane Keaton e Woody Allen vissero un’intensa storia d’amore per quasi dieci anni, durante i quali continuarono a girare insieme pellicole di grande successo come Il dormiglione, Io e Annie, Manhattan.

Diane Keaton ha vinto solo un Premio Oscar

Nonostante la lunghissima e prolifica carriera cinematografica, Diane Keaton ha vinto soltanto un Premio Oscar nel 1978 per il film Io e Annie, in cui interpreta il ruolo della protagonista Annie Hall. Per lo stesso film vinse anche un Goldel Globe, ai quali si aggiunsero successivamente numerosi riconoscimenti di prestigio, dai BAFTA ai David di Donatello.

Diane Keaton icona dello stile manlike

La recitazione è il suo più grande talento, ma se c’è qualcosa che tutti amano di Diane Keaton è il suo stile in fatto di look. Il suo guardaroba eccentrico e originale è leggenda ed è risaputo che in molti film abbia utilizzato proprio i suoi abiti. Nei film di Allen ha saputo portare in voga lo stile manlike, diventando di fatto una fashion influencer ante litteram: tutte erano pazze dei suoi tailleur pantalone e di giacche e scarpe dal taglio maschile!

Diane Keaton e la passione per guanti e cappelli

Per la serie “Io e la mia ossessione”, eccoci a quella di Diane Keaton: guanti e cappelli sono gli accessori di cui non può fare assolutamente a meno. L’attrice ne possiede una vera e propria collezione, al punto da essere stata ribattezzata “The Gloves One”.

È stata lei stessa a spiegare le ragioni di questo look tanto coprente. Qualche tempo fa la Keaton ha ammesso di preferire indumenti e accessori che nascondano il corpo. “Non vuoi che le braccia si agitino quando hai superato una certa età”, ha detto in un’intervista con la sua consueta ironia. In merito ai cappelli, invece, c’entra un motivo più che serio: l’attrice li adora ma non vi rinuncia per proteggersi dal sole, dopo aver avuto diversi tumori della pelle.

Diane Keaton contro la chirurgia plastica

Icona di stile, musa di Woody Allen, fashion influencer ante litteram e anche accanita paladina del no-botox. Diane Keaton non si è mai considerata una “bellissima” del cinema, copre i difetti e non perde occasione di fare battutacce in merito al suo aspetto fisico. Ma a 77 anni non ha dubbi: bisogna accettarsi per quel che si è, con il tempo che passa e i segni che lascia sul nostro volto e il nostro corpo.