“Boomerissima” ad alta tensione. E Sabrina Salerno in mini a 54 anni infiamma

La prima puntata di Boomerissima che segna il ritorno di Alessia Marcuzzi in tv dopo un periodo di pausa e il divorzio da Paolo Calabresi è promossa a pieni voti. La sfida tra boomer e millennials infiamma gli animi ed è scontro tra Claudia Gerini e Tommaso Zorzi. Ma Sabrina Salerno che a 54 anni si presenta col mini dress glitterato e si scatena sul palco col tacco 12 è imbattibile. Nemmeno la tuta aderente di Elettra Lamborghini può competere.

Boomerissima vince anche negli ascolti

Dunque, la prima puntata di Boomerissima si è conclusa con successo. Anche in termini di ascolti. In fondo, Alessia Marcuzzi doveva competere con il secondo episodio della fiction di Rai 1, Il nostro Generale, che naturalmente è stata la trasmissione più vista della serata, e la partita di Coppa Italia, Inter-Parma. Ma Boomerissima ha resistito alla grande in fatto di auditel. La Marcuzzi ha incantato ben 1.310.000 spettatori, con punte di oltre 1.350.000, pari al 7.4%. E non è merito solo delle sue gambe.

Boomerissima, perché Claudia Gerini e Tommaso Zorzi si sono scontrati

Lo show è divertente ed è molto interessante vedere come due generazioni si tengano testa in una gara all’insegna della leggerezza che però ha avuto anche le sue tensioni. Lo scontro tra Claudia Gerini e Tommaso Zorzi è stato tra le cose più commentate sui social. Il battibecco era già stato raccontato in conferenza stampa durante la presentazione del programma da Alessia Marcuzzi che ha sottolineato di essersi stupita per tanta competizione.

La miccia si è accesa mentre Zorzi esponeva la sua arringa finale a favore dei millennials, accusando i boomer di fare i video su TikTok esagerando coi filtri. La Gerini non ha retto alla critica e ha risposto per le rime. Intanto anche sui social la polemica ha preso corpo. E moltissimi sono i commenti a favore di Zorzi.

Boomerissima, il mini dress di Sabrina Salerno batte Elettra Lamborghini

Ma a parte questo scontro, la serata è trascorsa in spensieratezza e all’insegna della bellezza. Oltre alla splendida presentatrice, anche Sabrina Salerno non è voluta essere da meno. Anche lei molto competitiva, l’abbiamo già vista anche a Name that Tune in questa veste, ha lasciato tutti senza fiato dando un assaggio della sua sensualità con un mini dress colorato e glitterato che esalta le sue gambe perfette a 54 anni.

Niente da invidiare dunque a Elettra Lamborghini, 28 anni, che invece ha optato per una tuta verde smeraldo, avvolgente, perfetta per risaltare la sua silhouette morbida. Anche Luciana Littizzetto ha voluto farle i complimenti per cotanta bellezza. Proprio il monologo della Littizzetto che ha messo a confronto i boomer e i millennials in situazioni simili è stato tra i più memorabili della puntata, anche per la sua capacità di inserire argomenti molto seri in un contesto giocoso.