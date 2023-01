“Boomerissima”, Alessia Marcuzzi: abito midi e pizzo nero per tentare l’impresa (con tanti amici)

Fonte: IPA Alessia Marcuzzi

Perché cambiare ciò che funziona? Sembra questo il pensiero di Alessia Marcuzzi, in onda per la seconda puntata del suo Boomerissima con un look che richiama quello dell’esordio, almeno per quanto riguarda i colori.

Un buon risultato in termini di ascolti per il suo show, che segna il suo ritorno in televisione. Scritto durante la pandemia di Covid-19, riesce a mescolare abilmente le fattezze del game show e quelle del varietà, mettendo l’una contro l’altra due squadre, “boomer” e “millennials”, impegnati in vari giochi, e aprendo le porte ad alcuni ospiti.

Boomerissima: il look di Alessia Marcuzzi

Nel corso della prima puntata non sono mancati dei cambi di look per Alessia Marcuzzi, allenatasi duramente con Luca Tommassini per realizzare delle intriganti coreografie. Da Michael Jackson alle Spice Girls, in un costante omaggio alla cultura pop anni ’80 e ’90.

Tutto lascia pensare, infatti, a un’esibizione sulle note dei grandi classici della band al femminile, considerando come lo spot del programma sia stato lanciato sulle note di Stop, hit dal successo globale cantata da Melanie B, Victoria Beckham, Melanie C, Geri Halliwell ed Emma Bunton nell’ormai lontano 1997, ben 26 anni fa.

Al di là dello show che metterà in piedi, il look di Alessia Marcuzzi in versione conduttrice, e non ballerina, richiama nella colorazione quello della prima puntata.

Ha infatti scelto di confermare l’elegante nero del suo outfit, a partire dalle décolleté nere con tacco a spillo ai suoi piedi. Salendo con lo sguardo, notiamo come le gambe siano in parte in mostra, tra lo scoperto e l’intrigante pizzo, che avvolge le sue cosce.

Un vestito midi in pizzo molto elegante, che offre anche in questa puntata una scollatura generosa e le lascia le spalle scoperte, così da avere anche maggior libertà di movimento.

L’eleganza domina ma non manca la voglia di giocare e divertirsi, che è alla base di questo programma. La padrona di casa di Boomerissima ha così scelto una piega con effetto naturale, così da smorzare un po’ la seriosità del suo look, dando un tocco casual all’outfit.

Boomerissima, seconda puntata: ospiti

Torna su Rai 2 Boomerissima e quindi la sfida generazionale tra VIP. Nella prima puntata, che ha debuttato il 10 gennaio, ad avere la meglio sono stati i “boomer”, ovvero Sabrina Salerno, Claudia Gerini, Max Giusti e l’ex di Alessia Marcuzzi Francesco Facchinetti.

Squadre totalmente diverse nella seconda puntata, che avrà il compito di tentare l’impresa, ovvero rialzare gli ascolti e confermarsi. I “boomer” sono rappresentati dalla cantante Alexia, la comica Katia Follesa e l’attore Maurizio Lastrico. Un gruppo decisamente vario, al quale si aggiunge Elena Santarelli.

I “millennials” vedono invece coinvolti in questo gioco l’ex velino Pierpaolo Pretelli, la vincitrice di Amici di Maria De Filippi 2021 Giulia Stabile, Paolo Ciavarro, membro stabile del cast di Forum e la conduttrice radiofonica Ema Stokholma, reduce dall’enorme successo di Ballando con le Stelle.

Come detto, però, non mancano gli ospiti d’eccezione, a partire dal conduttore Carlo Conti, impegnato con Tali e Quali. Porte aperte a un altro volto celebre della musica, dopo Alexia, ovvero Raf, completando il cast con un altro talento musicale, Aka7even, lanciato anche lui durante Amici 2021.