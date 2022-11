Ema Stokholma e Angelo Madonia a “Domenica In” è amore: primo bacio social

Fonte: IPA Ema Stokholma e Angelo Madonia, è nato l'amore

Sin dall’inizio di questa diciassettesima edizione di Ballando con le Stelle una delle coppie più chiacchierate della gara è stata quella formata da Ema Stokholma e Angelo Madonia.

I due, infatti, sembrano avere un rapporto molto più stretto di quello che si ha tra allieva e maestro e in queste ore coloro che tifano per il loro l’amore sbocciato sulla pista da ballo presenziata da Milly Carlucci sono stati premiati con una bella sorpresa.

Ema Stokholma e Madonia: il bacio social e il commento a Domenica In

Angelo Madonia, all’indomani della puntata del 19 novembre di Ballando con le Stelle, ha pubblicato sul suo profilo social una foto che lo immortala labbra a labbra con Ema.

Lo scatto, inoltre, è stato corredato da quella che è di fatto una vera e propria dichiarazione d’amore nei confronti della Stokholma. Il maestro siciliano, che ha esordito per la prima volta a Ballando con le Stelle nel 2006, ha infatti scritto sotto all’immagine un eloquente “I Love You”.

Dei sentimenti nascenti tra la Stockolma e Madonia si è parlato anche durante l’ultima diretta di Ballando con le Stelle. Nella clip pre-esibizione del duo, Ema ha difatti ammesso: “C’è dell’amore, da parte mia c’è” mentre Angelo, più misurato, ha sottolineato: “Io sono siciliano. In Sicilia le cose non si dicono, si fanno”, e così è stato con la pubblicazione della foto.

Il bacio social ovviamente è stato oggetto della puntata del 20 novembre di Domenica In dove, tra gli ospiti in studio c’era anche la stessa Stockolma. La concorrente però quasi non ha commentato l’immagine a differenza di Alberto Matano il quale, in collegamento telefonico, è parso davvero molto entusiasta da quella che ai suoi occhi è apparsa come la conferma definitiva della nascita di questa storia d’amore che sta appassionando gli spettatori del programma di Rai 1.

Le coppie nate a Ballando con le Stelle

Sin dalle primissime puntate dell’edizione 2022 di Ballando con le Stelle il tenero rapporto tra Stockholma e Madonia ha tenuto banco.

I due, infatti, sembrano davvero i protagonisti di una storia d’amore d’altri tempi. “Con Ema ci siamo conosciuti tre anni fa per caso in un albergo in Cina” aveva confessato qualche tempo fa Madonia “e all’epoca non mi ha filato di striscio. Invece questa volta ci siamo proprio trovati. Lei è una bomba, è molto piacevole parlare e stare in sua compagnia. Poi siamo entrambi single, il che è di grande aiuto. Se abbiamo voglia di berci qualcosa fuori lo facciamo senza problemi né tabù”.

Ema Stokholma e Angelo Madonia non sono la prima coppia nata a Ballando con le Stelle dove negli anni sono sbocciati diversi amori. Il primo, in ordine di tempo, è nato nel 2005 tra Hoara Borselli e Simone di Pasquale, seguito da love story parecchio chiacchierate, come quella tra Massimiliano Rosolino e l’insegnante russa Natalia Titova (che ancora oggi sono una coppia felice) e il flirt Samanta Togni e l’ex calciatore Stefano Bettarini.