“Ballando con le Stelle”, Milly Carlucci rompe il silenzio su Montesano. E chiede scusa

Fonte: IPA “Ballando con le stelle” 2022: il cast ufficiale

Ballando con le Stelle, tra polemiche e difficoltà, è giunto alla settima puntata: lo show targato Rai e condotto da Milly Carlucci ha attraversato una settimana difficile, forse la più complessa sin dalla sua primissima edizione. Dopo il Caso Montesano, le luci dei riflettori sono state puntate sullo show del sabato sera. Inoltre, questa puntata ha visto Fabio Canino connesso da casa a causa della positività al Covid-19, e Selvaggia Lucarelli, che ha perso la mamma proprio poche ore prima della puntata. Milly Carlucci ha anche parlato apertamente di Enrico Montesano, rompendo per la prima volta il silenzio sulla vicenda.

Ballando con le Stelle, Milly Carlucci interviene sul Caso Montesano

Non è stata una settimana semplice per il team di Ballando con le Stelle. La vicenda di Enrico Montesano ha coinvolto tutti: lo show, la conduttrice, i concorrenti, il pubblico, la Rai e anche coloro che effettivamente non seguono il programma, per la gravità dei fatti. La Carlucci, ad inizio puntata, aveva detto che ne avrebbe discusso, e così è stato. Dopo il silenzio, tanto contestato dai fan, ha commentato l’accaduto.

“La Rai ha deciso di sospendere Enrico dalla competizione, per un comportamento definito inaccettabile per le regole dell’azienda e quei principi ispiratori del mandato di servizio pubblico. Questa è la nostra azienda, è la mia Rai, la Rai che noi tutti amiamo. Noi ci uniformiamo con le decisioni della Rai”, ha detto la Carlucci, sostenendo di fatto la Rete Ammiraglia, che ha preso una ferma e irrevocabile decisione: squalificare Montesano.

Le scuse di Milly Carlucci

“Detto questo, c’è il lato umano. Chiaramente come direttore artistico sono dispiaciuta di non vedere Enrico e Alessandra su questa pista, e sono umanamente dispiaciuta per l’assenza di Enrico. Ed Enrico a sua volta si dispiace per quanto successo, e se ha offeso gli spettatori. Noi siamo una squadra, siamo una sola famiglia unita, e non lo dico per retorica. Questa è una famiglia di persone perbene, che hanno rispetto reciproco e rispetto di voi a casa. Il rispetto del pubblico è nel DNA della Rai. Non è pensabile che da questa pista vogliamo offendere qualcuno a casa. E se questo è successo, ne chiedo scusa a nome di tutti quanti.”

Si è rivolta infine al pubblico, porgendo le scuse a nome di tutto il team di Ballando, soprattutto nei confronti di chi è stato toccato dalla vicenda. La maglia della Decima Mas di Montesano ha oscurato di fatto lo show. Certo, allo stesso tempo, è cresciuta la sua popolarità – come aveva fatto notare Dagospia. Oltretutto, la conduttrice aveva fortemente voluto Montesano nello show. Un concorrente che avrebbe potuto in qualche modo riscattarsi, ma che, alla fine, ha visto sfumare il suo desiderio di rivalsa.

Selvaggia Lucarelli, la morte della mamma e il gesto di Milly Carlucci a Ballando con le Stelle

Con un post su Instagram nella giornata del 19 novembre, Selvaggia Lucarelli ha annunciato la scomparsa della madre, per “Covid e compromessi“. Nonostante l’enorme dolore e l’addio più difficile per una figlia, ha comunque presenziato in puntata in veste di giudice. Dopo aver presentato il programma della serata, la conduttrice ha voluto in qualche modo farle sentire la sua vicinanza, e quella di tutto il pubblico.

“A noi capita di essere davanti a voi, e dobbiamo continuare a sorridere, ed è per questo che voglio stringere la mano a Selvaggia“. In certi casi si dice la celebre frase The show must go on. Nonostante tutto: il lutto, il dolore e l’anima che urla. Una puntata difficile, sotto ogni punto di vista.