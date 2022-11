Montesano, giallo sul saluto romano: le prove della Rai. Interviene Alessandra Tripoli

Dalla maglietta ai gesti, non si placa la questione di Enrico Montesano a Ballando con le Stelle, trasmissione di cui era uno dei concorrenti e dalla quale è stato allontanato. La Rai ha preso questa decisione a causa di una maglietta indossata dall’attore durante le prove: non un capo qualsiasi, ma la maglia di una formazione militare che, durante la Seconda Guerra Mondiale, aveva combattutto con i nazisti.

Ora ci sarebbe un video che mostra Montesano durante le prove mentre fa il saluto romano. Ma è davvero così? Sulla questione è intervenuta Alessandra Tripoli, la ballerina professionista con la quale faceva coppia nello show.

Enrico Montesano ha fatto il saluto romano?

Avrebbe alzato il braccio facendo il saluto romano, è quanto riporta l’Ansa citando fonti di Viale Mazzini. Non si placa la questione che ha portato alla squalifica di Enrico Montesano dallo show Ballando con le Stelle. Secondo le fonti Ansa l’attore, all’inizio delle prove per l’ultima puntata della trasmissione, avrebbe fatto il saluto romano tirando in ballo proprio il simbolo e il motto riportati sulla sua maglietta. E queste prove sarebbero in un video nelle mani della Rai.

Ma facciamo un passo indietro, perché la questione ha preso il via dopo che Selvaggia Lucarelli ha fatto notare che la maglia indossata durante le prove da Montesano è della Decima Mas: “Una formazione militare che ha combattuto accanto ai nazisti contro i partigiani, nonché simbolo del neofascismo” aveva scritto la giornalista e giudice dello show.

Da quel momento è esplosa una vera e propria bufera mediatica seguita della squalifica di Enrico Montesano dalla gara con una nota di Viale Mazzini che sottolineava, tra le tante cose: “Quanto accaduto ieri sera a Ballando con le stelle, in onda su Rai1 è inaccettabile”. Comunicato a cui ha fatto seguito la reazione del diretto interessato che, qualche ora dopo, ha spiegato la sua versione dei fatti sottolineando che la Rai aveva visto la maglietta.

L’attore ha anche promesso battaglia, infatti ha dichiarato di aver dato mandato al legale e all’agente “di esaminare la situazione per tutelare al meglio la mia identità personale e la mia onorabilità”. L’ultimo atto compiuto da Montesano è stato quello di far sapere di aver chiesto un incontro con il Presidente dell’Anpi: “Affinché io possa rammentare il mio passato di uomo legato al rigoroso rispetto dei valori della libertà e della democrazia”.

Ora il giallo del saluto romano, su cui però – questa volta – è intervenuta Alessandra Tripoli, la maestra di danza e compagna di ballo di Enrico Montesano a Ballando con le Stelle.

Caso Montesano, cosa ha detto Alessandra Tripoli sul saluto romano

Alessandra Tripoli, a poche ore dalla notizia del presunto saluto romano, ha voluto spegnere le polemiche sul nascere e lo ha fatto contattando Ansa per dire quanto è accaduto durante le prove della trasmissione Ballando con le Stelle dove lei si esibiva in coppia con l’attore. La ballerina ha spiegato che “Non era un saluto romano, ma un gesto della coreografia”.

Poi all’Ansa ha raccontato qualcosa di più in merito a quello che stavano preparando: “Il compito della settimana era proporre un numero di show dance. Ho scelto This is me, dal musical The Greatest Showman, e ho studiato nei dettagli il tutorial che ho trovato su YouTube in cui una coppia di coreografi illustra tutti i movimenti e finisce con il braccio alzato. A quel punto Enrico ha scherzato: ‘Oh no, così no, può essere frainteso, magari mettiamo il pugno’. Tra l’altro lo prendo sempre in giro per come usa le braccia”.

La versione di Alessandra Tripoli, quindi, chiarirebbe come il gesto fosse solo parte della coreagrafia che stavano preparando.