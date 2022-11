Montesano: “Milly Carlucci è affranta”. Scoppia la polemica: le prove non reggono

“Mi devono delle scuse”. Il Caso Montesano a Ballando con le Stelle, per la gravità dei fatti avvenuti, non accenna a sgonfiarsi, complici i continui interventi dell’attore, che non ha intenzione di tacere: ha anche menzionato lo stato di Milly Carlucci riguardo alla vicenda. Ma le prove a sostegno non sembrerebbero reggere.

Caso Montesano: la reazione di Milly Carlucci

Il silenzio di Milly Carlucci sul Caso Montesano a Ballando con le Stelle è stato ampiamente criticato: in veste di conduttrice e padrona dello show avrebbe dovuto fare un intervento, secondo i fan storici dello show. Ma in realtà non si è chiusa nel silenzio, nonostante il fermo comunicato della Rai, che ha squalificato Enrico Montesano dallo show.

L’attore ha parlato a La Zanzara, programma radiofonico, e, stando alle anticipazioni di TvBlog, in realtà la Carlucci sarebbe in contatto con l’ex concorrente. “Abbiamo parlato, è molto dispiaciuta e affranta. Io sono addolorato per aver creato involontariamente ‘sto casino. Ho fatto forse una leggerezza, non ci ho pensato. Ma non mi sento in colpa, non ho commesso reati”.

La squalifica della Rai, avvenuta per aver indossato la maglia simbolo della X Mas, è decisa, ferma, impossibile da cambiare. Ciononostante, Montesano non ha nascosto il suo desiderio di volere tornare nello show, e addirittura in gara. “Qualcuno non gradiva la mia presenza lì, e hanno preso la palla al balzo”. Ma, al netto delle sue accuse e dei sospetti, nelle ultime ore sta circolando un video che smonterebbe le prove a sostegno della coreografia per il saluto romano.

Ballando con le Stelle, le prove del Caso Montesano non reggono

Con una notizia flash, Dagospia ha mostrato alcuni aspetti che non tornano. In occasione delle prove di Ballando con le Stelle, Enrico Montesano si è reso protagonista di una pagina difficile da dimenticare, su cui si sta polemizzando da giorni. Definito un vero e proprio scandalo, l’ennesimo per la Rai dopo il Caso Memo Remigi a Oggi è un altro giorno, non è un momento facile per la Rete Ammiraglia.

Dagospia ha sottolineato una parte inedita: le presunte prove a sostegno di Montesano sarebbero in realtà state travisate. Nella registrazione, infatti, il comico ha fatto una piroetta durante la coreografia, accompagnata dal braccio teso. Ma quello che fa riflettere e che indubbiamente ha un peso decisivo nella sua posizione è la sua frase. Avrebbe compiuto il gesto per un motivo: tutti si sarebbero arrabbiati.

Ballando con le Stelle nella polemica

Lo show di Milly Carlucci è uno dei più seguiti al sabato sera. In qualche modo rappresenta lo spirito della Rai: un programma in cui c’è intrattenimento, ci sono i vip, e lo stile inconfondibile della padrona di casa, che si è sempre contraddistinta nei suoi anni di carriera.

Tuttavia, il Caso Montesano ha posto i riflettori sulle “biglie impazzite“, quei concorrenti che, volente o nolente, hanno un background molto particolare – a dir poco – e che quindi possono accendere la fiamma della polemica. Ma a quale costo? Difficilmente potremo dimenticare questa pagina di televisione, un po’ come il GF Vip 7 sarà per sempre associato al Caso Bellavia.