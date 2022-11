Ema Stokholma si dichiara in diretta tv ad Angelo Madonia

Fonte: IPA Ema Stokholma e Angelo Madonia a "Ballando con le Stelle"

I fan di Ballando con le Stelle sperano dall’inizio dell’edizione 2022 di poter scorgere degli accenni a una possibile storia d’amore tra Ema Stokholma e Angelo Madonia. I due ballano spesso in modo sensuale e hanno generato una sorta di aurea romantica intorno a loro. Tutti li vorrebbero insieme e, ospiti di Oggi è un altro giorno, hanno svelato qualche dettaglio in più sul loro rapporto.

Serena Bortone ha provato a indagare, così da scoprire eventuali indizi su una possibile relazione amorosa tra Ema Stokholma e Angelo Madonia. Il mondo del gossip attende un loro cenno e qualcosa è stato rivelato.

“Lo sto testando”, ha detto lei tra le risate. Di certo il rapporto va oltre la sala prove di Ballando con le Stelle, considerando come lui si sia spesso occupato anche del suo cane. Il suo fidanzato ideale dev’essere una persona della quale potersi fidare. Un elemento imprescindibile in una relazione per lei, considerando il suo passato sofferto.

Non è di certo una donna che dà fiducia in maniera leggera: “Servono almeno 7 anni per fidarmi di qualcuno. Lui lo conosco da solo due mesi”. Ha subito violenze fisiche e mentali da parte di sua madre, dalla quale si è dovuta allontanare per avere salva la vita. Un lungo percorso per diventare la persona che è oggi e al suo fianco vorrebbe qualcuno in grado di “disinnescarla”.

Ha grande voglia di divertirsi e vivere la quotidianità con leggerezza, ma ciò non le riesce quando si parla di relazioni. Essere impegnata sentimentalmente è un po’ come una guerra, racconta: “In questo momento Angelo mi disarma. Per me questo è fondamentale. Ecco perché riesco ad aprirmi con lui. Mi fa abbassare le armi, quando gli punto un fucile contro”.

Il segreto di Angelo Madonia

Nel corso della chiacchierata con Serena Bortone, Ema Stokholma ha svelato l’arma segreta del suo partner di ballo Angelo Madonia, che potrebbe convincerla magari a dare una chance ai due come coppia.

Lei si descrive però come una donna che in amore prova quasi a sabotare la relazione, così da potersi difendere. Una reazione istintiva che la spinge a litigare con il partner e cercare il difetto anche laddove non ve ne siano. Mira a portare le persone al suo fianco al limite, così da testarle sotto ogni fronte. Un modo per capire se tengano davvero a lei e siano pronte a restare a qualunque costo.

“Qualcosa che non fa bene a me e agli altri. La caratteristica principale di chi vuole stare con me è quella di riuscire a togliermi queste armi dalle mani. Magari in sala litighiamo e io dico delle cose cattivissime. Mi pento subito dopo d’averle dette, anche perché alzo la voce e divento una brutta persona. Se trovi dall’altra parte qualcuno che fa come te, è la fine”.

Il segreto di Angelo Madonia è restare fermo. Non fa altro che lasciarla sfogare, guardandola e dandole attenzioni. Aspetta che le passi e subisce senza reagire, contrastarla e soprattutto gettarle addosso alcuna forma di rabbia. Non si fa mettere i piedi in testa, ci tiene a sottolineare lei, ma attende il momento giusto per metterla dinanzi al suo comportamento inadeguato.

“Alla fine gli chiedo scusa e poi ci guardiamo e sorridiamo. La cosa finisce lì, in appena tre minuti invece di due settimane”. Lui, dal canto suo, ha spiegato il perché del suo approccio così dolce. Conosce il passato della sua compagna di ballo e pensa che si debba intervenire nella vita degli altri solo per provare a migliorarla.

I fan non potrebbero essere più felici. Il ballerino sembra avere tutte le carte in regola. La speranza di tutti è che non debba scontare tutti i 7 anni per poter fare davvero breccia nel cuore di Ema.