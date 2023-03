Alessia Marcuzzi e il selfie da struccata su Instagram: è uguale a Mia

Fonte: IPA Alessia Marcuzzi compie 50 anni. Dagli esordi a oggi: com’è cambiata

Alessia Marcuzzi non potrebbe essere più raggiante: la conduttrice, da sempre molto attiva sui social, ha condiviso con i suoi numerosissimi follower un suo selfie. A colpire, oltre la sua innegabile bellezza, la somiglianza con Mia: nello scatto infatti è impressionante quanto mamma e figlia siano identiche, come due gocce d’acqua.

Alessia Marcuzzi, il selfie al naturale e la somiglianza con Mia

Con i suoi numerosi follower ha un rapporto di grande complicità e non ha paura di mostrarsi al naturale: Alessia Marcuzzi ha infatti pubblicato su Instagram un suo selfie struccata, condividendo, oltre che uno dei suoi scatti, anche una lezione di celebrazione della bellezza autentica e senza filtri.

Un messaggio in cui ha sempre creduto e che ha cercato di veicolare durante i suoi ultimi anni di attività sui social, strumenti che utilizza per sentire i fan ancora più vicini, condividendo con loro alcuni momenti delle sue giornate, cercando di strappare una risata.

E così, per celebrare la normalità di un sabato sera trascorso a casa sul divano, la Marcuzzi si è fotografata senza un accenno di make up, il suo viso al naturale, i capelli legati in uno chignon alto e spettinato e una maglietta bianca indosso.

Quello che colpisce a primo sguardo però, oltre al suo evidente fascino da ventenne – che negli anni le ha permesso di conquistare uomini e donne – è la somiglianza impressionante con Mia, la figlia nata dal matrimonio con Francesco Facchinetti.

E del resto mamma e figlia sono identiche come due gocce d’acqua: stessa chioma bionda e lunghissima, stesso fisico longilineo e decisamente la stessa vena ironica. Da tempo infatti Alessia e Mia si divertono a pubblicare dei video su Tik Tok in cui ballano insieme davanti allo specchio, magari poco prima di andare a letto, in pigiama e con lo spazzolino in mano.

Ed è rimasto memorabile il video – questa volta condiviso su Instagram – in cui la ragazzina imita la madre indossando un look griffatissimo, tra le risate della conduttrice, che ha dimostrato di avere una grande autoironia e soprattutto uno splendido rapporto con la figlia, una vera e propria Marcuzzi in miniatura.

Alessia Marcuzzi, la separazione da Paolo Calabresi e i recenti successi televisivi

Si tratta di un periodo decisamente di transizione per Alessia Marcuzzi, che in questi ultimi mesi si è rifugiata proprio nell’affetto della figlia Mia per superare la sofferenza della recente separazione da Paolo Calabresi, annunciata lo scorso 27 settembre.

Se da un lato la conduttrice si è ritagliata più volte delle vacanze “mamma e figlia”, dall’altro è ripartita alla grande con nuove avventure televisive. Dopo essersi allontanata da Mediaset, la Marcuzzi è tornata da mamma Rai con lo show Boomerissima, che le ha regalato grandi soddisfazioni.

Si è riappropriata delle sue doti di showgirl e ballerina, si è divertita con i suoi ospiti in un programma leggero e divertente, e che le ha regalato una nuova luce. Ma Alessia non si è fermata solo alla nuova trasmissione: è stata infatti il volto femminile di Viva Rai2… Viva Sanremo! al fianco di Fiorello, andato in onda dopo le puntate del Festival.