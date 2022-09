L’ultima vacanza, il tradimento e l’amore finito. Così rinasce Alessia Marcuzzi

La fine della storia d’amore tra Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi ha in qualche modo colpito tutti. In queste ultime settimane sono state tante le coppie del mondo dello spettacolo e dello sport che si sono dette addio, come Ilary Blasi e Francesco Totti, o ancora Wanda Nara e Mauro Icardi. Dall’ultima vacanza a Positano fino al presunto tradimento del 2020 o ancora le voci di crisi, Alessia Marcuzzi sta provando a rinascere.

Alessia Marcuzzi, la rinascita dopo la separazione

La separazione tra Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi, sotto alcuni aspetti, non ci giunge come il classico fulmine a ciel sereno. Da tempo, infatti, si rincorrevano voci di alti e bassi, confermate anche dalla conduttrice stessa. Un amore, il loro, che è durato per dieci anni, e che si è diretto verso il tramonto.

Per la Marcuzzi, è il momento di rinascere. Non ci si può aggrappare a un amore finito, non avrebbe senso. Sebbene nessuno dei due per il momento abbia rivelato i motivi della rottura, le avvisaglie c’erano da tempo. Come dimenticare le voci condivise da Dagospia nel 2020 riguardo a un presunto tradimento?

La crisi e il presunto tradimento

Le prime avvisaglie di una crisi tra la Marcuzzi e Calabresi erano state condivise nel 2020, proprio durante il periodo del lockdown. L’indiscrezione, pubblicata in anteprima da Dagospia, non lasciava dubbi sulla solidità della coppia: pare, infatti, che si parlasse di una convivenza forzata a causa della Pandemia. Ma di tempo ne è passato da allora: ben due anni.

Nell’estate del 2020, tuttavia, poco dopo le prime voci sulla crisi, è arrivato uno degli scoop che più ha “colpito” l’ex coppia. Secondo il portale di Roberto D’Agostino, la Marcuzzi era rimasta in qualche modo invaghita da Stefano De Martino, conosciuto nel 2018 durante l’Isola dei Famosi, tanto da averlo definito come “bello e sexy”. Il tutto smentito dalla conduttrice e da Belen Rodriguez stessa.

Nel 2022, alla fine, la Marcuzzi ha svelato qualche dettaglio in più sulla sua relazione al settimanale Oggi. “Chi non vive alti e bassi in un rapporto di coppia? Paolo è il mio sostegno e un punto di riferimento anche per i miei figli. Ma agli equilibri finti e comodi io non ci credo. L’amore è dialettica, ma anche silenzi e urla”.

La vacanza di Alessia Marcuzzi a Positano

Ha avuto un’estate piena di cose belle e di momenti certamente difficili, ma che sono stati vissuti lontani dalle telecamere. A parte la dichiarazione ad Oggi, nulla è trapelato sulla rottura. Tuttavia, i seguaci accaniti della Marcuzzi avranno notato di certo l’assenza di Paolo Calabresi dal suo profilo Instagram negli ultimi mesi.

Dal topless condiviso sui social fino alla vacanza a Positano, era chiaro che la coppia si fosse allontanata. O magari hanno deciso di proteggersi a vicenda, fino all’annuncio ufficiale, arrivato mediante una nota Ansa, proprio come per il divorzio Totti-Blasi.

La Marcuzzi, bellissima e meravigliosa a quasi 50 anni, è pronta per tornare in televisione con Boomerissima. E sembra proprio che abbia voglia di rinascere. L’amore può finire, ma non finisce mai l’amore verso se stessi e il forte desiderio di continuare a conquistare il mondo.