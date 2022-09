Alessia Marcuzzi “naturale” a quasi 50 anni su Instagram. La foto strepitosa

Fonte: IPA Palinsesti Rai, Alessia Marcuzzi: il bustino di pizzo bianco è strepitoso

“Interessante. Naturale, direi”. Con una didascalia simpatica e ironica, Alessia Marcuzzi ha condiviso una foto su Instagram che ha sorpreso i follower, e un po’ anche noi. Prossima ai 50 anni – li compirà l’11 novembre – è a dir poco in forma smagliante. Con uno sfondo da sogno e intenta a leggere un libro, la conduttrice non indossa nulla, a eccezione di un pantaloncino.

Alessia Marcuzzi, la foto al “naturale” su Instagram

Dopo Manuela Arcuri, che ha condiviso la sua foto in lingerie su Instagram, è il turno di Alessia Marcuzzi. Nell’ultimo anno, la conduttrice sta vivendo una “rinascita”. Dopo aver salutato Mediaset, ha scelto di tornare in Rai dopo ben 25 anni dall’ultima volta. Pronta a una nuova avventura in televisione con Boomerissima, è più in forma che mai.

Chi meglio di lei può creare una sorta di “ponte” tra genitori e figli? L’obiettivo dello show è proprio di ripercorrere il passato e vivere il presente, tra nostalgia e modernità, con un confronto di usi, costumi, tendenze e mode. Il suo stile di conduzione è sempre stato “frizzantino”, ma soprattutto genuino. E lo è anche nella sua vita quotidiana: su Instagram, si è sempre mostrata se stessa, anche senza trucco, in bikini o, come in questo caso, un topless inaspettato. Anche lei vuole salutare l’estate come ha fatto Ilary Blasi?

Le critiche sulla foto in topless

Nonostante la bellezza della foto e la stessa ironia della Marcuzzi, non sono mancate le critiche sotto il post. Qualcuno ha commentato con “bellissima”, lasciando cuori e fiori, ma ci sono stati anche pareri discordanti. “Sei bellissima Ale, ma il senso di in questa foto qual è?”, o ancora “È bella, bellissima davvero. Però penso al momento in cui ti spogli per farla, cioè boh…”.

Per noi, però, è strepitosa. Forse non c’è un motivo per cui ha scelto di condividere la foto. Non c’è nulla dietro, se non la bellezza di un momento che ha immortalato nel tempo. E c’è anche da dire che si tiene sempre in forma: nata l’11 novembre del 1972, si sta avvicinando ai 50 anni, portati benissimo. Come la Arcuri, anche la Marcuzzi ha i suoi trucchi per mantenere la linea, e non solo.

Come si tiene in forma Alessia Marcuzzi: i suoi segreti di bellezza

Ma quali sono i segreti di bellezza di Alessia Marcuzzi? Come fa a tenersi così in forma? Sin dagli esordi la conduttrice ha mantenuto il suo fisico asciutto e snello. Ha sempre assicurato, tuttavia, di non ricorrere ad alcun “eccesso”. Uno dei suoi metodi preferiti per mantenere la linea è il pilates. Non a caso, ha spesso condiviso delle lezioni su Instagram.

La sua attività quotidiana si basa spesso sull’attività fisica, e non ha mai nascosto di praticare yoga. Questa disciplina è un ottimo modo per trovare il benessere psicofisico. L’allenamento è total body, ma a tavola si concede ogni tanto uno stappo alla regola, soprattutto per i piatti della tradizione. Il suo regime alimentare resta sano e genuino, con secondi leggeri e nutrienti, oltre che tante verdure.