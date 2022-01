Alessia Marcuzzi, incerto il ritorno a Mediaset: al suo posto Belen Rodriguez

Alessia Marcuzzi sarebbe pronta a tornare in tv, ma secondo Dagospia le trattative con Mediaset sarebbero in alto mare, per la scelta dei programmi da affidarle. Al suo posto spunta il nome di Belen Rodriguez per uno degli show più seguiti di Italia 1. Intanto la conduttrice si gode il tempo libero e condivide la sua nuova vita su Instagram.

Alessia Marcuzzi: perché rischia di saltare il suo ritorno a Mediaset

Alessia Marcuzzi aveva lasciato la tv lo scorso anno, per dedicarsi alla sua famiglia e rivalutare il percorso della sua carriera, ma secondo le tante voci che si rincorrono da settimane, il suo ritorno a Mediaset è cosa imminente. Forse, perché oggi una flash news di Giuseppe Candela sul portale Dagospia, afferma che le trattative sono in una fase di stallo, e rischiano addirittura di saltare.

Al centro della controversia tra la rete e la conduttrice ci sarebbe la scelta dei programmi da affidarle. In primis si parla nuovamente de Le Iene, condotto da Alessia già per molti anni. Ma non solo, sul piatto ci sono anche Temptation Island, il cui ritorno nel palinsesto non è ancora certo, e Battiti Live, ormai definito il successore del Festivalbar, che la Marcuzzi aveva condotto al fianco di Fiorello.

Dunque un programma che la conduttrice ha già abbandonato, un secondo progetto che forse non andrà in onda, e un terzo, il popolare show musicale dell’estate, che ha già una padrona di casa, ovvero Elisabetta Gregoraci. Nessuna offerta ghiotta per la bella Alessia, che aveva già fatto capire che il suo abbandono era dovuto ai soliti programmi triti e ritriti: ““Ho deciso di prendermi un momento per me perché non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi vengono proposti. È per questo motivo – non vi nascondo con grande sofferenza – che ho deciso di comunicare all’Editore e all’Azienda di voler andare via, salutandoli con stima e affetto e ringraziandoli per aver avuto fiducia in me in tutti questi anni”. Così Alessia Marcuzzi aveva spiegato la sua scelta di lasciare Mediaset, e secondo le ultime indiscrezioni la situazione attuale parrebbe la stessa.

Belen Rodriguez al suo posto in un programma cult

Il vero problema è che Mediaset non teme un nuovo no da parte di Alessia Marcuzzi, perché ha già, secondo Dagospia, un piano di riserva: Belen Rodriguez. La conduttrice argentina è pronta a tornare in tv dopo la seconda gravidanza, e i vertici di Rete hanno in mente un programma ben preciso per lei: Le Iene.

Uno smacco ad Alessia Marcuzzi, padrona di casa per molti anni del programma di Italia 1, e che potrebbe essere rimpiazzata da Belen molto presto. Ovviamente non c’è nulla di confermato, ma se le voci risultassero veritiere, il suo ritorno sulle Reti Mediaset sembrerebbe ancora molto lontano.

Ma la conduttrice non vive affatto male la sua scelta di abbandonare, almeno temporaneamente, la televisione. A dimostrazione di questo ci sono i suoi canali social, sempre aggiornati con foto, video e ricordi di gioventù, e ultimamente simpaticissimi Tik Tok con la figlia Mia.