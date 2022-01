Belen e Stefano, svelati i dettagli segreti sui loro incontri

Da Belen a Michelle, quando gli ex sono impossibili da dimenticare

Il nuovo anno era già partito fin da subito con alcune voci che riguardavano un presunto ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Tra l’assenza di smentite e una serie di dettagli che sembravano sostenere quelle presunte voci, niente è stato lasciato per scontato e il chiacchiericcio attorno alla coppia pare essersi risvegliato e anche un bel po’, fino ad arrivare ai dettagli segreti sui loro incontri, svelati a Mattino 5 dal paparazzo Andrea Alajmo.

Belen e Stefano, gli incontri notturni (e segreti)

Durante una puntata del programma Mattino 5, condotto da Federica Panicucci, il paparazzo Andrea Alajmo ha svelato alcuni dettagli che riguardano la relazione tra la conduttrice e showgirl Belen Rodriguez e il suo ex marito Stefano De Martino, ormai anche lui nel mondo della tv e del teatro e anche con ottimi risultati.

Dopo le varie motivazioni che qualcuno cercava di dare agli incontri tra i due, come il fatto che, avendo un bambino in comune, fosse ovvia e normale la loro frequentazione, questa volta sembra esserci qualche dettaglio in più che potrebbe mettere da parte quel tipo di motivazione e lasciare spazio a ben altro, come ad esempio un ritorno di fiamma.

Proprio così, il fotografo Andrea Alajmo ha svelato a Federica Panicucci che Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono stati beccati da lui stesso in piena notte. Ma non finisce qui, perché pare che il luogo dell’incontro sia un hotel. Tutto questo potrebbe far pensare che i due possano avere qualcosa da nascondere, ma non ci sono altri dettagli a poter confermare un ritorno di fiamma tra la conduttrice e lo showman.

Belen e Stefano, perché potremmo sperare nel ritorno

Non è di certo la prima volta che tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez sembra esserci aria di ritorno di fiamma. Il Natale passato insieme, le foto in aeroporto, ma non solo. Tra i due sembra non essere mai finita totalmente, almeno agli occhi di chi li ama e da anni sperano che possano tornare insieme.

Nel frattempo Belen si è dichiarata single e, stando alle dichiarazioni di Andrea Alajmo, si sarebbe rivista anche con Andrea Morrone come testimonia il giornale Chi. Dovrebbe essere tutto nella norma, quindi: peccato per questi incontri notturni, che lasciano un po’ a desiderare (e sperare).

Dopotutto, quella formata da Belen Rodriguez e Stefano De Martino è stata sicuramente una delle coppie vincenti. In alcuni momenti è sembrato che l’attenzione mediatica sui due fosse diminuita, ma appena i loro nomi si avvicinano ecco che tutti tornano a parlare di loro. Amati e odiati, forse allo stesso modo, è innegabile che siano una delle coppie più chiacchierate del mondo dello showbiz. E se davvero questi incontri notturni negli hotel fossero confermati, e soprattutto se ci fossero altri dettagli qua e là, pronti a dare ulteriore conferma alle voci su di loro, potrebbe essere proprio l’inizio di una nuova era per i due conduttori che andrebbero a segnare un grande ritorno.