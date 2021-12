Federica Panicucci, prove di bianco prima delle nozze su Instagram

Federica Panicucci compie 53 anni: l’amore per Marco Bacini, i figli e la carriera

È una Federica Panicucci splendida, quella che si è mostrata su Instagram con un completo bianco che potrebbe anticipare le nozze con Marco Bacini. La meravigliosa conduttrice ha infatti sfoggiato un tailleur che le calza a pennello, proprio nei toni che potrebbe scegliere per il suo abito da sposa.

Federica Panicucci, prove di matrimonio

In pausa da Mattino Cinque ma impegnata su altri fronti, Federica Panicucci si è divertita a giocare con i colori che richiamano quelli delle nozze imminenti con Marco Bacini. I due avrebbero dovuto sposarsi ben prima della pandemia, ma il susseguirsi di casi e restrizioni hanno determinato un drastico rinvio della cerimonia.

Nelle loro intenzioni, c’è infatti quella di fare una grande festa in Versilia che includa amici e parenti, senza doversi preoccupare delle regole da rispettare. Sarebbe sfumata l’idea di festeggiare a Fasano di Savelletri, preferendo invece una location più vicina per raccogliere tutti gli affetti più cari senza troppe difficoltà.

L’idea di giocare col bianco è arrivata anche sul red carpet di Venezia 2021, dove ha sfoggiato un abito sontuoso di Antonio Riva che poteva essere benissimo il suo abito da sposa. Come ha raccontato a Verissimo, Federica Panicucci si è anche divertita con i passanti che le davano gli auguri per il matrimonio convinti, a vedere l’abito, che si fosse finalmente sposata con il suo fidanzato.

Nella lunga intervista a Silvia Toffanin, ha poi parlato di un’ipotetica data, di un numero 22 che ricorre spesso nella sua vita. Potrebbe comunque trattarsi dell’anno, il 2022, come del giorno. Non ha voluto però sbilanciarsi troppo, lasciando tutti con la curiosità di conoscere il giorno esatto in cui la vedranno unirsi in matrimonio al suo fidanzato.

Gli impegni lavorativi

Nonostante sia ferma per alcune settimane con il suo programma mattutino, Federica Panicucci non ha intenzione di fermarsi durante le feste. È infatti saldamente al timone del Concerto di Natale in Vaticano – in onda dall’Aula Paolo VI – oltre a condurre il Capodanno in musica di Canale 5 che l’ha vista protagonista per anni.

Il suo rientro alla guida di Mattino Cinque, al fianco di Federico Vecchi, è atteso per il 10 gennaio. A darne conferma è stata proprio la conduttrice durante i saluti al pubblico al termine dell’ultima puntata prima di lasciare spazio al nuovo format dedicato all’attualità. Una rivelazione che ha però spiazzato tutti, poiché sarebbe dovuta tornare alla conduzione il 7 febbraio, come da nota Mediaset. Un dietrofront che è arrivato all’ultimo momento, ma che ha fatto piacere ai tanti che seguono Federica Panicucci da sempre.