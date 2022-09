Manuela Arcuri, la foto in lingerie su Instagram: 45 anni di bellezza senza tempo

Fonte: IPA Manuela Arcuri, i segreti di bellezza

Manuela Arcuri è una delle attrici italiane più belle e famose. E su questo non ci piove. Fresca di “seconde” nozze con il suo Giovanni Di Gianfrancesco, sta vivendo un periodo d’oro, tra un viaggio e un party, oltre che le sue “coccole” alla Spa, un suo segreto di bellezza. Sul suo profilo Instagram, non è eccessivamente attiva, ma uno scatto ha conquistato i fan: ha augurato la buonanotte in lingerie, mostrando anche una manicure perfetta, sui toni del giallo, un colore molto di moda durante la stagione estiva.

Manuela Arcuri, la foto in lingerie su Instagram

Negli ultimi anni, Manuela Arcuri si è molto dedicata alla famiglia, in particolare al figlio, Mattia. E ogni anno per lei è il momento di fare i “conti” con Alfonso Signorini, che le chiede di entrare a far parte del cast del GF Vip. Tuttavia, l’attrice ha ammesso che, no, non parteciperà nell’immediato: “Non è ancora arrivato il momento giusto”. Per lei, infatti, è tempo di dedicarsi agli affetti e al suo Giovanni, che ha sposato per la seconda volta.

Su Instagram, l’attrice ha documentato in parte il suo addio al nubilato, e successivamente ha condiviso qualche scatto delle nozze. Ma una foto ha catturato l’attenzione dei suoi fan: in lingerie, per augurare la buonanotte, la Arcuri ha mostrato un fisico davvero mozzafiato, oltre che una manicure invidiabile. Trucco sugli occhi, sfumato, e nulla sulle labbra: 45 anni, e una bellezza che davvero non sembra essere stata scalfita dal tempo, nemmeno per un giorno.

Come si tiene in forma Manuela Arcuri: i suoi segreti di bellezza

A questo punto viene spontaneo chiedersi come si tenga in forma l’attrice. Non ha mai nascosto i suoi segreti di bellezza, in realtà. Li ha raccontati al settimanale Oggi: “Cammino tanto. Ogni giorno per più di un’ora. Mi piace e mi fa sentire bene. Evito l’ascensore e cerco di muovermi il più possibile. Con un bimbo a casa non sto mai ferma. Adoro fare acquagym e quando piove e non riesco a camminare vado in palestra a fare un po’ di allenamento cardio o ballo. La musica mi riempie di energia positiva“.

Naturalmente cerca anche di non sgarrare e di seguire una alimentazione genuina e attenta. “Nella mia vita ho provato ogni tipo di dieta per essere sempre in forma. Seguo una alimentazione sana”, ha svelato, affermando che preferisce i prodotti genuini e biologici e che difficilmente mangia glutine o carne.

Tuttavia, il suo vero “toccasana” sono i massaggi. Li ha scoperti a vent’anni, e non ha la minima intenzione di rinunciarci. In effetti proprio su Instagram ha spesso condiviso foto o video quando è alla Spa: fa almeno un massaggio a settimana per riattivare la circolazione. Nessun trucco, però. “Niente ritocchini, uso solo prodotti naturali”, ha assicurato.

Non ha mai nascosto di apprezzare molto lo sport e di praticarlo spesso. Tuttavia anche l’amore ha il suo “peso”: felice come non mai negli ultimi tempi, ha persino discusso a Verissimo della possibilità di diventare mamma per la seconda volta, e di stare pensando all’adozione.