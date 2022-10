Alessia Marcuzzi, weekend da single dopo l’annuncio della separazione. E riparte da Mia

Alessia Marcuzzi riparte da se stessa e dall’amore per Mia. Dopo otto anni di matrimonio la conduttrice ha annunciato la fine della relazione con Paolo Calabresi e per lei sta iniziando un periodo di rinascita. E per questo ha deciso di dedicarsi un weekend di relax al mare, in compagnia della figlia Mia, tra sorrisi e coccole.

Alessia Marcuzzi, primo weekend da single con Mia

Per Alessia Marcuzzi è arrivato il momento di curare le ferite dell’anima e ricominciare, più forte di prima. E così, prima di tornare sul piccolo schermo con il suo nuovo programma Boomerissima – avventura che la vedrà tornare su Rai 2 il prossimo gennaio – la conduttrice sta facendo i conti con la fine del suo matrimonio con Paolo Calabresi.

E quale migliore balsamo per il cuore c’è se non l’amore? Alessia ha deciso di trascorrere il suo primo weekend ufficiale da single in compagnia della figlia Mia, condividendo sul suo profilo Instagram alcuni scatti della sua domenica al mare. La Marcuzzi si è concessa qualche ora di relax e divertimento con la sua bambina, frutto dell’amore con Francesco Facchinetti e che le somiglia sempre di più, come hanno notato anche gli utenti social. “Mia è sempre più uguale a te”, ha scritto una fan, che ha aggiunto: “Siete splendide”.

Baciate dal sole, rilassate e sorridenti, mamma e figlia hanno pranzato in un ristorante sul mare, godendosi una bella giornata soleggiata. Cappellino con visiera, occhiali da sole, un velo di rossetto rosso, Alessia Marcuzzi è apparsa radiosa su Instagram, sfoggiando un sorriso invidiabile. E del resto, circondata dall’affetto delle persone più importanti, non potrebbe essere altrimenti.

Alessia Marcuzzi, la fine del matrimonio con Paolo Calabresi

Sebbene abbia sempre mantenuto un certo riserbo sulla sua vita privata, Alessia Marcuzzi ha annunciato qualche giorno fa la fine del suo matrimonio con Paolo Calabresi. La notizia per gli appassionati di gossip non è certo stata un fulmine a ciel sereno: la coppia ormai da qualche tempo era stata travolta da indiscrezioni e voci di crisi e presunti tradimenti, ma sembrava tutto superato.

Così però non era: “Io e Paolo abbiamo deciso di lasciarci – si legge in una nota congiunta affidata all’Ansa -. La fine del nostro matrimonio però non significherà la fine della nostra famiglia, che continuerà ad esistere. I miei figli e Paolo proseguiranno il loro immutato rapporto di amore e affetto che abbiamo costruito in questi anni”.

Il loro amore, durato dieci anni, era stato messo alla prova dai pettegolezzi sul presunto tradimento (risalente all’estate del 2020) con Stefano De Martino, liason smentita da entrambe le parti. A insospettire gli osservatori più attenti era stati gli ultimi post social di Alessia, che tra un topless e una vacanza a Positano con una delle sue amiche più care, aveva lasciato intuire che la coppia si fosse allontanata.

“Chi non vive alti e bassi in un rapporto di coppia? Paolo è il mio sostegno e un punto di riferimento anche per i miei figli. Ma agli equilibri finti e comodi io non ci credo. L’amore è dialettica, ma anche silenzi e urla”, aveva dichiarato la conduttrice in un’intervista rilasciata per il settimanale Oggi.