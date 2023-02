Sanremo 2023, Alessia Marcuzzi regina del “DopoFestival” di Fiorello

Fonte: IPA Alessia Marcuzzi, la regina del DopoFestival

Era da un po’ di tempo che ai fan più accaniti del Festival di Sanremo mancava l’appuntamento con il DopoFestival, la parentesi notturna in cui – sempre in diretta dalla Città dei Fiori – artisti e giornalisti commentavano la serata appena andata in onda all’Ariston.

Quest’anno, dopo diverso tempo, l’appuntamento riprenderà ma in una veste tutta nuova che vedrà come protagonisti Fiorello e Alessia Marcuzzi.

Sanremo 2023: Alessia Marcuzzi regina del “DopoFestival” Viva Rai2…Viva Sanremo!

Il DopoFestival di quest’anno sarà molto diverso dall’appuntamento a cui eravamo abituati in quanto, in occasione proprio del Festival di Sanremo 2023, la trasmissione di Fiorello Viva Rai 2 non andrà più in onda i diretta la mattina alle 7,15 su Rai 2 ma intorno alle due di notte su Rai1 facendo propria la collocazione che era, appunto, del DopoFestival.

Ovviamente lo show di Fiorello – che nella settimana sanremese prenderà il nome di Viva Rai2…Viva Sanremo! di Notte – parlerà unicamente della kermesse musicale e al fianco del one-man-show ci saranno gli immancabili Fabrizio Biggio, Mauro Casciari e il resto dello staff di Viva Rai2 più un’ospite speciale: Alessia Marcuzzi.

La conduttrice di Boomerissima, programma purtroppo stroncato da molti (compreso Maurizio Costanzo), sarà il volto femminile di questo speciale DopoFestival targato Via Rai 2. A dare la notizia è stata la stessa showgirl durante la sua ospitata a Che Tempo Che Fa di sabato scorso.

“Mi ha chiamato Rosario stamattina mentre ero sul treno” ha raccontato la Marcuzzi a Fabio Fazio “e mi ha detto ‘voglio darti una notizia: sarai la donna del mio Festival: Viva Rai 2…Viva Sanremo!”.

Per la Marcuzzi sarà la seconda volta al DopoFestival in quanto partecipò anche all’edizione del 2000, anno in cui la conduzione della kermesse era stata affidata proprio a Fabio Fazio.

Viva Rai2…Viva Sanremo! Di Notte: come vedere il “DopoFestival” di Fiorello e Alessia Marcuzzi

L’appuntamento con Viva Rai2…Viva Sanremo! Di Notte andrà in onda in coda al Festival (quindi intorno alle due di notte) su Rai1 dal 7 all’11 febbraio.

Il programma verrà trasmesso in diretta dall’ormai iconico Glass dove Fiorello tutte le mattine conduce Viva Rai2 in quel di via Asiago di Roma e ovviamente sarà interamente incentrato sul commentare la serata del Festival.

Per chi, dopo le lunghissime serate del Festival, non riuscisse a tenere gli occhi aperti per godersi anche il programma di Fiorello con la Marcuzzi, può tranquillamente recuperarlo la mattina su Rai2 alle ore 7,15 in quanto la replica di Viva Rai2…Viva Sanremo! Di Notte andrà in onda al posto del consueto appuntamento con Viva Rai2 durante tutto il periodo della kermesse canora.

Sanremo 2023: Fiorello sarà al Festival senza essere al Festival

La non presenza di Fiorello a Sanremo 2023 è stata molto discussa in quanto negli anni precedenti il mattatore siciliano è stata una spalla perfetta per Amadeus.

Lo stesso Fiorello aveva spiegato che la sua assenza sul palco dell’Ariston era dovuto agli impegni con Viva Rai2. “Quest’anno a Sanremo non andrò. È matematicamente impossibile con i tempi del mio programma quotidiano” aveva affermato a novembre scorso ma, a quanto pare, cambiando la collocazione del suo programma il risultato è cambiato.

Fiorello, infatti, quest’anno sarà parte integrante del Festival di Sanremo pur non stando a Sanremo e no vediamo l’ora di vedere come gestirà il suo spazio in notturna post festivaliero.