Sanremo 2023, Fiorello deluso. “Sta distrutto”: la testimonianza a “VivaRai2”

Fonte: Getty Images Fiorello

Fiorello deluso e distrutto per quanto accaduto su Sanremo 2023, si è mostrato nerissimo nella puntata di VivaRai2. Cosa è successo di così grave? Una cosa è certa: il suo amico Amadeus non c’entra nulla.

VivaRai2, Fiorello nerissimo per lo spoiler dei duetti di Sanremo 2023

Ecco i fatti: Fiorello annuncia in anteprima che a VivaRai2 avrebbe svelato in anteprima i duetti di Sanremo 2023, che si terranno il 10 febbraio. Ma qualcuno lo ha bruciato sul tempo e la lista è stata spoilerata prima della sua trasmissione. Una cosa che Fiorello non è riuscito a digerire e qualcuno commenta su Twitter: “Ciuri N E R I S S I M O con i giornalisti che hanno spoilerato i duetti di #Sanremo2023 #VivaRai2″.

Infatti, la puntata di VivaRai2 inizia con Fiorello quasi disperato e deluso che vaga per via Asiago mostrando il video che Amadeus e Gianni Morandi avevano appositamente preparato per lui dove raccontano appunto dei duetti. Fabrizio Biggio commenta: “Sta distrutto, avevamo lo scoopone ce l’hanno distrutto”.

VivaRai2, Fiorello lancia l’enigma dell’ospite misterioso a Sanremo 2023

Ancora una volta il mitico Fiore dà prova della sua bravura e trasforma il mancato scoop in uno show ironico e divertente. E si prende la sua rivincita, lanciando un’altra esclusiva su Sanremo 2023. Infatti, annuncia l’arrivo di una super ospite, dando quest’indizio: “Indizio di Fiorello: “A #Sanremo2023 ci sarà un ospite internazionale donna e di origine italiana. Non è Lady Gaga”. Amadeus dovrebbe rivelare il nome a #DomenicaIn”. L’enigma è stato pronunciato, adesso c’è tempo fino a domenica per capire di chi si tratta.

I fan di Fiorello sono tutti con lui e si scatenano sui social: “Comunque possiamo dire “chapeau” a Fiorello? Anche la “fregatura” dei duetti spoilerati dai giornalisti, a modo suo, l’ha resa iconica. Lui è sempre una spanna sopra a chiunque, è così”. Poi ci si lancia nell’indovinare l’identità dell’ospite annunciato ma non svelato: “E qui l’annuncio di un’ospite internazionale di origine italiana: se è Carla Bruni, Amadeeeee io licenzierei in tronco i giornalisti che spoilerano”. “Se non è Carla Bruni che è nei duetti, chi sarà la cantante internazionale misteriosa?”.

Fiorello, i fan sono con lui

Intanto sui social arriva una pioggia di complimenti per Fiorello e la squadra di VivaRai2. Sul profilo Instagram dello showman scrivono: “Sei un grande fiore! Io ogni mattina quando guardò la diretta prima della diretta mi chiedo sempre come mai hai scelto quest’ora per fare una trasmissione? Ogni mattina!”.

E ancora: “Buongiorno mio unico grande Fiore,io vorrei tutte le mattine svegliarmi con le vostre voci , veramente, meglio che con altre voci o pensieri, grazie Fiore”. “Io non me le ricordo più le mattine senza Fiore…i risvegli preparando i miei figli per la scuola…che fanno colazione tra risate e canzoni…grazie Fiore”. “Queste dirette sono troppo forti tanto quanto il programma Vivaraidue”.

Sanremo 2023, la lista spoilerata dei duetti

Secondo le indiscrezioni emerse, questi dovrebbero essere i duetti nella serata del Festival del 10 febbraio. Si attende la conferma di Amadeus: Noemi e Mara Sattei, Tananai e Don Joe, Gianluca Grignani e Piero Pelù, Olly e Lorella Cuccarini, Rosa Chemical e Rose Villain, i Colla Zio e Ditonellapiaga, i Modà e Le Vibrazioni, Leo Gassmann ed Edoardo Bennato, Gianmaria e Manuel Agnelli, Sethu e Bnkr44, Luca D’Alessio e Alex Britti.