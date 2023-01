Protesta a “Viva Rai 2”: Fiorello replica alle accuse

Viva Rai 2 è un successo di critica e ascolti. Fiorello è tornato in televisione con la sua “edicola”, a movimentare le mattine degli italiani. Intrattenimento, show e persino anticipazioni: una striscia quotidiana che tiene compagnia, ma che fa anche “rumore”. A tal proposito, con una finta protesta e un finto contestatore, in qualche modo si è ripresa la polemica del “Non si dorme più”. Uno sketch simpatico e ironico, un po’ tagliente, come è nello stile di Viva Rai 2, del resto, nella puntata andata in onda il 24 gennaio.

Fiorello, la finta protesta a Viva Rai 2

Gli ascolti di Viva Rai 2 sono a dir poco soddisfacenti, e da Fiorello non ci saremmo aspettate altro. Tuttavia, l’orario in cui va in onda la striscia quotidiana – 7.15 su Rai 2 – ha portato ad alcune segnalazioni. Tutto è iniziato dalla pagina Partito Roma Nord, e in seguito la polemica è stata ripresa da Repubblica.

Ed è così che, per riprendere la polemica, hanno imbastito una sorta di spettacolo, in cui hanno inscenato una “finta” protesta, con un contestatore – un finto vicino in incognito – in via Asiago. Cartelli alla mano e alcune scritte: “Fiorello nemico del silenzio“, e “Vogliamo dormire“. Uno sketch che è molto piaciuto e che è spopolato su Twitter, e a cui Fiorello ha risposto così: “Queste cose mi turbano”. Nel corso della puntata del 24 gennaio di Viva Rai 2, inoltre, gli spettatori si sono sintonizzati anche per uno “scoop” su Sanremo.

Lo scoop su Sanremo a Viva Rai 2: svelata la scenografia

Lo aveva annunciato nella serata del 23 gennaio: Fiorello, su Instagram, aveva anticipato uno “scoop” su Sanremo 2023 nella puntata del 24 gennaio di Viva Rai 2. L’edicola di Fiore è una certezza: non ha tradito se stesso, ma non solo, ha esaltato tutte quelle qualità che abbiamo avuto modo di apprezzare nel corso degli anni. E ovviamente ha dato la parola ad Amadeus, il conduttore e direttore artistico del Festival.

“Ciuri, buongiorno, sono al Teatro Ariston, perché tra un po’ inizia un’altra giornata di prove. Siamo a Sanremo, al Teatro Ariston, e stanno finendo di allestire il palcoscenico. Una cupola illuminata, con la bravura del nostro direttore della fotografia e della scenografia. Questa è la scena dove si alterneranno gli ospiti e i big”. La cupola ha già ottenuto dei riscontri più che positivi su Twitter: molti sono entusiasti della scenografia, a dir poco eccezionale.

Le accuse dei residenti a Fiorello

Al di là di scoop e di anticipazioni, così come dei buoni ascolti e dei riscontri positivi degli spettatori, c’è tuttavia un rumore di sottofondo, ovvero le accuse dei residenti, che hanno avanzato delle lamentele, alla fine legittime. “Dalle 6.30 non si dorme più in via Asiago e via Montello, per il caos creato dalla trasmissione di Fiorello. Gli abitanti sono inferociti e hanno ragione. Non si capisce infatti perché la Rai, che ha tanti centri di produzione televisivi, si permetta di chiudere una via e togliere il sonno a chi ci abita”. Insomma, con la finta protesta, si è cercato in qualche modo di replicare e mettere a tacere la polemica. Ma il gesto basterà, o farà arrabbiare ancor di più i residenti? Chissà.