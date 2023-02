“Boomerissima”: Paola Barale, striptease a 55 anni con Alessia Marcuzzi. Ma divide

Dove c’è Paola Barale arriva il successo e forse è per questo che Alessia Marcuzzi l’ha voluta nella quarta puntata di Boomerissima, andata in onda su Rai2 in prima serata martedì 31 gennaio. La showgirl, 55 anni, prima si presenta con i pantaloni in pelle e guêpière in vista, poi si lancia in uno spogliarello alla Nove settimane e mezzo che suscita più di un brivido nei telespettatori.

Boomerissima convince

Nonostante le continue critiche, anche da Maurizio Costanzo, Boomerissima piace e convince 1.072.000 spettatori pari al 6.5%. Alessia Marcuzzi è una perfetta padrona di casa, simpatica, frizzante, divertente e bellissima. L’ultimo look con bustier di pizzo era semplicemente strepitoso. Dunque, in barba a chi deve necessariamente bocciare tutti i programmi all’insegna della leggerezza, la sfida tra boomer e millennials sa calamitare l’attenzione del pubblico che evidentemente ha bisogno di qualche ora di spensieratezza e cerca in tv uno show che non sfoci necessariamente in polemica (vedi cosa è accaduto con Pierluigi Diaco). Anche Rita Pavone su Twitter ha solo belle parole per Alessia Marcuzzi: “Mi piace molto Alessia Marcuzzi perché è spontanea, non posa, e perché si butta in tutte le situazioni con enorme entusiasmo.”.

Fonte: IPA

Boomerissima, Soleil Sorge, mini dress e stivaloni smeraldo

A sfidarsi a colpi di musica, ricordi e fascino ci sono per la squadra dei boomer, Paola Barale, Adriana Volpe, Riccardo Rossi e Alessandro Tersigni; mentre per i millennials, Soleil Sorge, Paola Di Benedetto, Emanuel Caserio e Alessandro Egger. La sfida è di quelle toste. Alessandro Egger, statuario con la camicia in pizzo, è piaciuto tantissimo. Su Twitter sono impazziti per lui: “Comunque Alessandro Egger è proprio bravo”. Poi si sono confrontati due protagonisti del Paradiso delle Signore e Caserio si è lasciato andare confessando di aver fatto le pulizie in una palestra nel 2014.

Ma la Marcuzzi vuole incantare il suo pubblico con le sue ospiti. Adriana Volpe osa con un mini dress scintillante, Soleil Sorge risponde con un abitino verde che mostra più del dovuto e stivali cuissard smeraldo. Ma la regina incontrastata della puntata è Paola Barale.

Fonte: IPA

Boomerissima, lo spogliarello di Paola Barale

Dopo Verissimo, la ritroviamo dunque a Boomerissima. Niente mini per lei ma ampi pantaloni di pelle nera sopra i quali indossa una cintura-guêpière che rende il look rock ad alta seduzione.

Ma è lo spogliarello alla Kim Basinger di Nove settimane e mezzo a incendiare l’atmosfera. A 55 anni la Barale si spoglia in tv restando in sottoveste bianca per Alessia Marcuzzi. Il balletto ottiene il plauso del pubblico. Sul profilo Instagram di Paola scrivono: “Favolosa Paola”, “Stupenda”, “Super boomerissimeeeee”, riferendosi a lei e alla Marcuzzi, “Donna con la D MAIUSCOLA”. Altri notano: “Poi però se ti vedono trasgressiva nn ti meravigliare 😂”. Altri ancora non condividono l’entusiasmo e la trovano troppo impacciata.

Fonte: IPA

Boomerissima, Paola Barale divina ma non basta

Su Twitter però si accende la polemica. Non tutti sono concordi che la versione Barale-Marcuzzi sia adatta alla Rai. Il balletto sembra essere troppo saffico. Anche se la maggior parte degli spettatori approva: “Questo safficismo su rai2 lo amo. E poi strabone @lapinella e Paola Barale. Sempre amate”. E la Barale viene definita “divina”. Non solo: “Paola Barale rimane la cosa più sexy del millennio italiano.” Infine qualcuno ironizza: “diciamoci la verità: Paola Barale adesso assomiglia a Madonna molto più di quanto Madonna assomigli a se stessa.”

Malgrado lo striptease della Barale, i boomer vengono battuti dai millennials, è la seconda volta che succede.