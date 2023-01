“Boomerissima”, scoppia il caos ed è l’ora del riscatto con Alessia Marcuzzi in bustier

Nella terza puntata di Boomerissima, lo show condotto da Alessia Marcuzzi, succede di tutto e segna la svolta per il programma. Dopo le recensioni che lo hanno stroncato, scatta l’ora del riscatto e tutti lo adorano. Mentre la presentatrice è la grande protagonista con la pole dance in bustier e stivaloni a 50 anni.

Boomerissima, il trionfo della terza puntata

Anche la terza puntata di Boomerissima, andata in onda martedì 24 gennaio in prima serata su Rai 2, è un trionfo di pubblico. Questa volta Alessia Marcuzzi se la deve vedere con le grandi fiction dell’ammiraglia della tv di Stato, stiamo parlando di Black out – Vite sospese con Alessandro Preziosi, ma se la cava alla grande. Oltre un milione di telespettatori sono pronti a dare fiducia alla Marcuzzi e ai suoi ospiti, restando incollati al piccolo schermo per non perdersi nemmeno una prova della gara tra millennials e boomer e le performance canore e di ballo più o meno riuscite.

Boomerissima, Spollon show: vincono i Millennials

Per la prima volta a vincere sono i millennials con la squadra composta da Lodovica Comello, Francesca Manzini, Riki e Pierpaolo Spollon. Quest’ultimo in particolare sta vivendo un momento d’oro, è tra gli attori di fiction più apprezzati e nello studio della Marcuzzi ha combinato di tutto, creando un simpatico caos col suo rivale boomer Francesco Paolantoni.

Qualcuno scrive su Twitter: “Il caos in quello studio tra @pierspollon e Paolantoni, sto amando tutto!”. Paolantoni ha cercato di scaldare gli animi in studio per portare voti alla sua squadra, rendendosi protagonista di uno show tutto suo, quando ha deciso di interrompere il gioco Evolution dance perché in quanto boomer pretendeva “carta e penna”. Ma la risposta di Spollon lo ha messo a tacere: “Questo è Neanderthal”.

Fonte: IPA

Pensare che nella fiction Che Dio ci aiuti 7, Spollon/Emiliano è accusato più volte da Francesca Chillemi/Azzurra di essere un boomer che non è nemmeno capace di usare i social.

Questa volta per i boomer Giorgio Mastrota, Mietta, Francesco Paolantoni e Geppi Cucciari non c’è stato niente da fare. E pensare che nelle altre puntate i loro predecessori avevano ridotto al silenzio i loro rivali più giovani, nonostante la polemica Gerini-Zorzi e il trionfo personale di Pierpaolo Pretelli.

Boomerissima, è l’ora del riscatto

Sarà perché hanno vinto i Millennials, sarà perché c’è bisogno di quell’atmosfera di festa e leggerezza per allontanare preoccupazioni e problemi, Boomerissima piace sempre di più in barba alle critiche feroci che le sono state rivolte dagli esperti di tv. Finalmente, è arrivato il momento del riscatto. Così si legge sui social: “Vedo #Boomerissima più centrato rispetto all’esordio: insieme agli ospiti che stanno azzeccando di puntata in puntata, Alessia è sempre più a suo e la formula sempre più a fuoco. Insomma, il «programma bruttissimo» che ha visto Grasso io non lo comprendo”.

Fonte: IPA

Boomerissima, Alessia Marcuzzi e la pole dance in bustier

Dunque, un grande trionfo per Alessia Marcuzzi che come al solito si supera nei balletti e mostra tutta la sua bellezza di splendida 50enne. Nella terza puntata si è lanciata in compagnia di Mietta e Francesca Manzini in uno stacchetto sulle note di Vous le vous coucher aver moi con tanto di pole dance, dove indossava un bustier rosso con micro gonna di piume, collant trasparenti neri e stivaloni lucidi alla Pretty Woman: stupenda.