“Boomerissima”, Alessia Marcuzzi strega con la tuta. Polemica per l’età di Ema Stokholma

Un altro successo per la seconda puntata di Boomerissima, il nuovo programma condotto da Alessia Marcuzzi che mette a confronto le generazioni. La presentatrice si supera con la tuta fucsia anni Ottanta, indossata magnificamente a 50 anni, Pierpaolo Petrelli convince tutti, Giulia Stabile non si esibisce, Alexia sfrenata ed Ema Stokholma presa di mira con ironia.

Boomerissima, il successo di Alessia Marcuzzi

Sono questi gli ingredienti che hanno fatto trionfare ancora una volta Alessia Marcuzzi con Boomerissima, che si riscatta con questo nuovo show dopo mesi di assenza dalla tv e il divorzio dal marito Paolo Calabresi. Ancora una volta la trasmissione che vede scontrarsi Boomer e Millennials deve vedersela con una programmazione televisiva sfidante. Ma resiste.

Infatti, la seconda puntata di Boomerissima, andata in onda in prima serata su Rai 2 martedì 17 gennaio, si è scontrata con la puntata finale della fiction Il Nostro Generale su Rai 1 e con la partita di Coppa Italia Napoli-Cremonese su Canale 5. Ma nonostante ciò ha incollato al piccolo schermo 1.459.000 spettatori pari all’8.5% di share. Dunque un ottimo risultato.

Fonte: IPA

Dopo “lo scontro” tra Claudia Gerini e Tommaso Zorzi e tra Sabrina Salerno ed Elettra Lamborghini nella prima puntata, arrivano in studio Alexia, Elena Santarelli, Katia Follesa, Maurizio Lastrico per i boomer e Pierpaolo Pretelli, Paolo Ciavarro, Giulia Stabile ed Ema Stokholma per i Millennials.

La puntata fin dai primi minuti si annuncia incandescente. Katia Follesa con l’abito-torta che è un trionfo di tulle si ispira a Orietta Berti e si lancia poi in uno strepitoso balletto con la Marcuzzi. Alexia fa invidia a tutti.

Boomerissima, il trionfo personale di Pierpaolo Pretelli

Mentre dall’altra parte Pretelli conquista il pubblico. Qualcuno scrive su Twitter: “Puntata finita e vorrei fare un’osservazione. Non ERO per nulla fan di Pier fino a poco tempo fa ma dopo stasera, soprattutto con il monologo finale, l’ho rivalutato tantissimo. È cresciuto molto e mi ha fatta tanto ridere! Bravissimo”. E su Instagram i complimenti non si sprecano: “Il migliore! Avanti tutta ed orgogliosi di te”. “Sei stato bravissimo! Ironico, sicuro di te, presenza scenica da vendere. Dimostri in ogni cosa che fai quanto vali, quanto impegno metti. Tanto orgoglio”, “Bravo PP stai dimostrando ogni giorno che i sogni si possono realizzare con l’impegno lo studio e l’umiltà di tenere i piedi ben piantati a terra e con lo sguardo alle “stelle” bravo PP stasera sei stato semplicemente Pazzesco”. Insomma, per lui è stato un trionfo personale.

Fonte: IPA

Boomerissima, la polemica sull’età di Ema Stokholma

Ma non è bastato a far vincere i Millennials che hanno avuto qualche difficoltà. A cominciare da Ema Stokholma che si è presentata in studio con un fantastico abito-sottoveste giallo canarino. La conduttrice ha dovuto difendere il suo diritto a stare nella squadra. Infatti, è scoppiata una polemica sulla sua età e lei su Twitter specifica: “Chiariamo una cosa: i millennials partono dal 81 fino al 96! Sono nata il 09/12/83 quindi ci sto dentro! Mi state dando della bugiardaaaaa!?“.

Poi Giulia Stabile, ballerina di Amici, non ha potuto esibirsi perché ha avuto un infortunio. E così la Marcuzzi l’ha consolata promettendole che se si farà una seconda stagione di Boomerissima, lei dovrà esserci per esibirsi in un balletto con lei.

Boomerissima, Alessia Marcuzzi a 50 anni in tuta

Ma vera ciliegina sulla torta del programma sono i look di Alessia Marcuzzi. A parte il sensuale abito in pizzo nero, la presentatrice in uno dei suoi stacchetti con Carlo Conti, si esibisce con una tuta fucsia aderentissima, degna di Jane Fonda quando faceva i corsi di aerobica. A 50 anni Alessia sfoggia un fisico pazzesco, da fare invidia a tutte le Millennials.