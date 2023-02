Martina Colombari senza trucco e filtri: il suo messaggio sulla bellezza

Fonte: IPA Martina Colombari in una precedente foto senza trucco

Senza trucco, senza filtri, con il viso al naturale e i capelli leggermente umidi: Martina Colombari si è mostrata così su Instagram in un post che racchiude un importante messaggio sulla bellezza. L’ex Miss Italia, modella e attrice è stupenda sempre, ma ancora lo è ancora di più così, al naturale, per trasmettere una riflessione che è una lezione per tutti noi.

Martina Colombari, la foto al naturale e il suo messaggio

I capelli sono umidi, il viso completamente senza trucco, così come non ci sono filtri. Ma c’è la bellezza, quella naturale, che non ha bisogno di make up o di altro per emergere. Martina Colombari si è mostrata così in un post Instagram: con indosso una normalissima maglietta bianca e una mano a tenere scoperto il volto. Non è la prima volta che pubblica uno scatto make up free, ma a corredo di questo scatto ha voluto condividere un importante messaggio sulla bellezza, una lezione per tutti noi.

“È una lotta, quella all’aspetto ideale, che impegna con accanimento crescente le donne fin dall’età pediatrica – si legge nella didascalia – e poco importa se questo feticcio di adeguatezza ad uno standard artificiale e malsano venga raggiunto a prezzo di un imponente disagio psicologico, minaccia all’identità sociale, dispercezione corporea, disturbi della nutrizione e dell’alimentazione,disturbi dell’umore, che lasciano strascichi nell’arco dell’intera esistenza”.

Una riflessione sui canoni estetici che diventano un recinto sempre più stretto e condizionante nella vita delle persone, Martina Colombari ha poi aggiunto: “Questa idea di bellezza è il burqa dell’occidente dietro cui si nasconde tutto il resto che costituisce il vero valore di una donna: la sua essenza, unicità, i suoi talenti e capacità”. Parole che sembrano proprio essere un invito a guardare le cose che contano, ad andare oltre l’apparenza e trovare le virtù più significative.

“Eccomi! – ha poi aggiunto Martina Colombari – Niente trucchi, niente parrucchi, niente luci speciali, niente filtri abbellenti, solo la mia essenza. Eccomi, sono io, sono così”. Una riflessione che mira a ricordare alle persone che quello che conta davvero non è tanto l’apparenza, quanto la sostanza: quello che si è, non come si è. E che il concentrarsi su ciò che si vede sui social, non sempre corrisponde alla verità.

Parole che hanno dato vita anche a qualche protesta tra coloro che ritengono il suo pensiero ipocrita, perché se si guarda Martina Colombari è indubbio il suo fascino senza tempo. Ma questo, e il fatto che lei si prenda cura di se stessa, non ha nulla a che vedere con la scala di priorità e di valori su cui lei invita a riflettere.

Martina Colombari, quando aveva già parlato di bellezza

Non è la prima volta che Martina Colombari parla di bellezza. Lo aveva, infatti, già fatto sulle pagine di Oggi quando aveva spiegato come possa essere una “condanna” che l’ha portata sempre a dover dimostrare di più per potersi affermare. E proprio in merito all’ipocrisia aveva specificato: “Mi dicono che sono un’ipocrita, non è così. C’è tanto pregiudizio, invidia. In Italia la bellezza è sinonimo di leggerezza. È una discriminazione”.

Parole che sottolineano come il giudizio estetico non sia quello che determina i valori e i pregi di una persona, ma che – anzi – nel suo caso l’abbia portata a dover fare di più per dimostrare i sui meriti. E una riflessione alla quale si aggiunge quella condivisa su Instagram in cui ha voluto porre l’accento sugli standard e su come per raggiungerli spesso si soffra. E quindi si è mostrata al naturale, con la sua bellezza vera (oggettiva) e reale, nella maniera che più la rappresenta: senza trucchi o filtri. Martina Colombari a 47 anni è meravigliosa. Non solo esternamente.