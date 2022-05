“La bellezza è una condanna”. Martina Colombari contro i pregiudizi sul suo aspetto

Venezia 2021, Martina Colombari seduce in Etro (e altre meraviglie da red carpet)

Cos’è la bellezza? Per Martina Colombari, è una condanna. Parole che ci fanno riflettere e comprendere che essere belle, in Italia, si traduce con “leggerezza e discriminazione”. Un tema trattato in lungo e in largo, che fin troppo spesso viene sottovalutato. Sono sempre di più le attrici che parlano della bellezza mostrando il suo lato negativo: eppure, la Colombari ha trovato il suo modo di sentirsi libera. Dove? A teatro.

Martina Colombari contro la bellezza che “incasella”

Martina Colombari, in occasione di un’intervista a Oggi, ha discusso ampiamente della bellezza, definendola una condanna e che per questo motivo è sempre stata giudicata. Essere bella l’ha costretta a dover dimostrare continuamente di più, in ogni momento della sua vita, in ogni veste: ha dovuto mettersi sempre in discussione, lavorando il doppio per potersi affermare, come attrice, come donna, ma anche come moglie, o semplicemente come madre. Il suo aspetto fisico diventa così un peso in più da portare, in effetti: perché tutt’oggi sopravvive il pregiudizio che la bellezza offusca qualsiasi talento.

Quando le hanno fatto notare che proprio in virtù della sua bellezza ha vinto Miss Italia a 16 anni, la Colombari ha risposto: “Mi dicono che sono un’ipocrita, non è così. C’è tanto pregiudizio, invidia. In Italia la bellezza è sinonimo di leggerezza. È una discriminazione“. E non è un pensiero lontano dalla realtà, e tra l’altro – lo sottolineiamo – non riguarda solo le persone legate al mondo dello spettacolo. Anche nella vita di tutti i giorni, la bellezza viene quasi associata a un talento, l’unico che si ha: un pregiudizio figlio dei tempi difficile da sradicare.

I commenti per la sua magrezza su Instagram

La vita della Colombari è stata influenzata a lungo proprio dal suo aspetto fisico, ma non solo. Negli ultimi tempi, infatti, in molti le hanno lasciato dei commenti davvero sgradevoli sui social, relativi alla sua magrezza. E ancora una volta ci si chiede come sia possibile che di fronte a un talento ci si concentri su altro, dimenticando tutto il resto, il contorno, la personalità, la bravura.

Cosa fa oggi Martina Colombari? La rinascita a teatro

Una carriera alle stelle, un’attrice che si è sempre prestata alla televisione, così come al cinema. Ma è a teatro che sembra aver trovato la propria strada, libera da quei pregiudizi che tanto l’hanno rincorsa nel tempo. “In 47 anni, il teatro è l’unico posto dove non mi sento giudicata e posso essere me stessa, anche se interpreto un’altra”. Un posto in cui non vede l’ora di arrivare al mattino, precisamente al Teatro Manzoni di Milano, dove attualmente è impegnata con la commedia Montagne Russe, insieme a Corrado Tedeschi.

“Da tanto aspettavo un’occasione così, penso di non essere stata sfruttata bene fino in fondo, non sono state utilizzate tutte le mie corde, che magari neanche sapevo di avere”. Una vera e propria rinascita, un modo per uscire dal guscio, dalla propria armatura, e per esplorare altri lati del suo talento recitativo. E non c’è proprio nulla di meglio di stare bene con se stesse, andando contro quei pregiudizi che per tanto tempo l’hanno costretta a mettersi in discussione, a dover dare e mostrare sempre di più.