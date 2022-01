Martina Colombari prima e dopo il trucco, sempre bellissima

Venezia 2021, Martina Colombari seduce in Etro (e altre meraviglie da red carpet)

Segni particolari: bellissima, Martina Colombari si è mostrata su Instagram prima e dopo il trucco e il risultato è che in entrambe le immagini appare splendida, luminosa e affascinante.

Testimonianza che il make – up può fare molto per cambiare un look, magari rendendolo più sofisticato o colorato, ma che il viso al naturale è imbattibile.

Classe 1975, Martina Colombari a luglio soffierà su 47 candeline. E non è un’esagerazione affermare che, se anche per lei – come per tutti – il tempo passa, gli anni l’hanno resa ancora più attraente.

Martina Colombari, il prima e dopo su Instagram

Martina Colombari ha pubblicato sul suo profilo Instagram un prima e dopo del suo make – up e dell’outfit, sfoggiati in occasione della serata al teatro alla Scala di Milano a favore della Fondazione Francesca Rava NPH Italia Onlus.

Capelli raccolti in una coda alta e tenuti da un grande fiocco nero, mini dress blu elettrico scintillante. Un colore che è stato ripreso anche per il trucco e che ha saputo mettere in risalto il celeste dei suoi occhi.

Ma a colpire è la bellezza sfoggiata anche nel prima: Martina Colombari appare raggiante al naturale, la pelle è luminosa, così come lo sguardo.

E la foto del confronto ha raccolto i consensi dei fan e dei colleghi del mondo dello spettacolo.

Non è la prima volta che Martina Colombari si mostra senza trucco sui social, sono infatti molto frequenti gli scatti in cui la si può ammirare al naturale e da cui emerge tutta la sua bellezza.

Perché se è vero che il trucco aiuata, ci sono persone che potrebbero benissimo non averne bisogno. Una di queste è proprio Martina Colombari, che nelle frequenti foto acqua e sapone ci insegna anche a non avere paura di mostrarsi per quello che si è, perché la bellezza deriva anche la luce che custodiamo dentro di noi e dell’accettazione di ciò che siamo al di là dei filtri, di trucchi studiati e luci giuste.

Martina Colombari, lo sport e la famiglia

Grande sportiva, Martina Colombari sui social si mostra spesso alle prese con le sessioni di allenamento. Il suo fisico è tonico ed asciutto, risultato di tanto lavoro e di un’alimentazione bilanciata. La si può vedere immortalata in scatti in cui sta facendo attività fisica come la posizione yoga della verticale sulla testa, in spaccata, oppure mentre si dedica alla meditazione.

Meno frequenti le foto in famiglia, anche se sul suo profilo Instagram non mancano. Sia quelle con il marito Billy Costacurta, scatti spesso romantici, che con il figlio Achille che a ottobre ha festeggiato il suo 17esimo compleanno. Per l’occasione sul feed Instagram della conduttrice è apparsa una foto pescata dal cassetto dei ricordi: il giorno della nascita di Achilla, una di quelle immagini speciali destinate a emozionare anche a distanza di anni.

A lui mamma Martina Colombari dedica sempre parole ricche d’amore e sorrisi speciali come nel post scattato dal marito che lei ha descritto come “uno spazio di felicità”.

E di recente sono stati anche fotografati assieme per le vie dello shopping milanese, foto da cui emerge la complicità e il grande affetto che li lega.

Donna ironica, attenta, sensibile e bellissima: il fascino di Martina Colombari va oltre il solo aspetto fisico e si rispecchia anche in quello che fa.