Martina Colombari strepitosa in bikini su Instagram

Vip in bikini 2021: le foto più belle delle star

Martina Colombari strepitosa in bikini: l’attrice e conduttrice ha pubblicato uno scatto su Instagram in cui si mostra in un due pezzi colorato e sfoggia un fisico tonico e asciutto.

Classe 1975, Martina Colombari non teme il tempo che passa: il 10 luglio festeggerà 46 anni e lo farà in forma splendida, come dimostra lo scatto che ha pubblicato sul suo profilo Instagram, dove ha fatto il pieno di like e commenti da parte di utenti e personaggi del mondo dello spettacolo.

Martina con questa foto festeggia il bikini, indumento che a luglio celebrerà i suoi 75 anni: a quanto pare infatti sarebbe nato da un’idea di un igegnere di nome Louis Reard che lo ha creato nel 1946.

Cappelli mossi dal vento, sole in faccia e uno splendido sorriso, Martina Colombari ha posato per lo scatto lungo la spiaggia, alle sua spalle infatti si vede il mare, leggermente mosso dal vento. Il corpo è tonicissimo, fasciato in un bikini a triangolo, a fantasia molto colorato, con i laccetti.

Una foto che trasmette felicità, così come quella precedente: l’attrice ha condiviso un precedente post sul suo account Instagram nel quale si mostra, invece, in uno scatto in bianco e nero sempre in costume e sorridente. Nelle parole a corollario della foto ha raccontato dove si trova: “Stessa spiaggia, stesso mare… la mia Riccione”, ha scritto, accompagnando il tutto con un cuore azzurro.

Sempre molto solare, Martina Colombari ha un corpo molto tonico, modellato dall’attività fisica. Se si scorre la sua bacheca su Instagram, poi, emerge molto di lei e dei suoi pensieri, ma anche dei suoi affetti. Di recente, ad esempio, ha voluto condividere con i suoi fan uno scatto speciale: una foto risalente alle nozze con Alessandro Costacurta, celebrate il 16 giugno del 2004. Nell’immagine la coppia, che tra matrimonio e fidanzamento è legata da 25 anni, è stata immortalata felice nel giorno speciale in cui si sono detti sì, a corredo del post Martina ha scritto un pensiero molto dolce per il marito: “16/06/2004 Diciassette anni dal nostro sì! Grazie del tuo amore”.

E nella sua bacheca Instagram non mancano neppure le foto con il figlio Achille al quale dedica pensieri sempre molto belli.