Martina Colombari felice accanto al figlio Achille: la foto su Instagram è splendida

editato in: da

Martina Colombari, Billy Costacurta e il loro amore: “Noi, genitori imperfetti”

Sono ricordi bellissimi, quelli che Martina Colombari custodisce nell’album di famiglia. E stavolta ha voluto condividerne uno con i suoi fan, pubblicando una splendida foto che la vede in compagnia del figlio Achille Costacurta. Entrambi sorridenti, si scambiano uno sguardo complice e sembrano non accorgersi nemmeno del flash che li immortala.

Il dolcissimo scatto proviene dall’abile mano di Billy Costacurta, che non ha perso l’occasione per sigillare su carta (o forse solo in digitale) il grande amore per la sua famiglia. “In uno spazio di felicità” – ha scritto Martina Colombari a didascalia della foto, chiedendo ai suoi fan se il figlio somigli a lei oppure no. Per capirlo basta un attimo: se il profilo di Achille è uguale a quello di papà Billy, il sorriso e gli incantevoli occhi azzurri li ha ereditati proprio dalla mamma.

Sono ormai lontani i tempi in cui era solo un delizioso bimbetto. Oggi Achille è cresciuto, tra poco compirà 17 anni ed è lui a tenere in grembo sua madre, proprio come lei soleva fare fino a non molto tempo fa. Nel bellissimo ritratto di famiglia, la Colombari sorride ed è felice accanto a quel figlio che è ormai diventato un uomo. Ma non hai mai negato di aver incontrato delle difficoltà e di aver attraversato dei momenti bui, nel trovarsi a fare i conti con un adolescente.

“Achille è tremendo, mi fa impazzire… ma cosa saremmo noi mamme senza i nostri figli?” – aveva raccontato Martina qualche anno fa. Poi sono arrivati alcuni guai che l’hanno messa in allarme, tanto da aver deciso di consultare uno specialista: “Ho chiesto aiuto a chi fa lo psicologo. Noi genitori cerchiamo di passare ai nostri figli regole e valori, ci fermiamo a fare il lavoro da genitore, ma c’è sicuramente qualcuno che è più capace di noi e quindi chiedere aiuto credo sia un atto di intelligenza e apertura”.

Forse, a peggiorare la situazione sono stati il lockdown e la didattica a distanza, che hanno imposto ai più giovani di trascorrere ore davanti al computer per seguire le lezioni e fare i compiti. “Ho temuto che la scuola davanti allo schermo non aiutasse mio figlio ad avere voglia di tornare in classe. I ragazzi di 16 anni hanno esigenze precise e lo studio non è necessariamente tra quelle”. Ma l’estate che è appena passata sembra aver riportato la serenità in famiglia, come lo splendido sorriso di Martina Colombari vuole testimoniare.