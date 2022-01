Martina Colombari scortata da un bellissimo bodyguard: suo figlio

Martina Colombari, Billy Costacurta e il loro amore: “Noi, genitori imperfetti”

Martina Colombari a spasso per le vie dello shopping di Milano scortata da un prestante e bellissimo bodyguard: suo figlio Achille, classe 2004, avuto dal marito Billy Costacurta.

Martina e Achille, molto legati, sono stati paparazzati mentre passeggiano a braccetto in centro, e poi fermi a salutare alcuni amici, con la mascherina leggermente abbassata, pur mantenendo al distanza di sicurezza.

Achille Costacurta: “Vivace, cocciuto e insofferente alle regole”

Achille è l’unico figlio di Martina, frutto dell’amore con Alessandro (Billy) Costacurta, sposato nel 2004. Bello come mamma e papà, il ragazzo ha un carattere vivace, determinato e molto testardo. Martina Colombari ha in passato descritto suo figlio come “estroverso, solare, cocciutissimo e insofferente alle regole” ma anche “molto generoso”. Aggiungendo che “non è proprio il figlio modello che vorrebbe ogni genitore…” .

Achille Costacurta: la denuncia social del pestaggio

A maggio 2021, Achille aveva denunciato “l’abuso di potere” di alcuni poliziotti nei suoi confronti, colpevoli di averlo pestato selvaggiamente, tanto da causargli la perforazione di un timpano, solo perché li aveva chiamati “sbirrazzi”. “Questo è quello che fa la polizia a un ragazzino di 16 anni”, aveva scritto su alcune stories IG, mostrando una serie di foto a testimonianza della colluttazione (delle macchie di sangue su una maglietta e alcune escoriazioni su polsi e braccia). “Mi hanno picchiato e perforato il timpano e mi devo operare solo per averli chiamati ‘sbirrazzi’. Basta abuso di potere”

Achille Costacurta, fashion addicted ed influencer

Achille Costacurta ha da sempre una passione per la moda e sui social lo si vede sfoggiare capi firmati e di tendenza. Del calcio sembra interessarsi poco così come della scuola: avrebbe infatti deciso di non proseguire gli studi per coltivare la sua passione per la cucina. Eredità, forse, dei geni materni romagnoli.