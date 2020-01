Palmas, emozione su Instagram: Elena Barolo testimone delle nozze con Magnini

Novità dolcissime per le nozze di Giorgia Palmas e Filippo Magnini: dopo che la coppia, intervistata da Silvia Toffanin, ha rivelato la data del matrimonio a Verissimo, oggi è arrivato il momento di un annuncio che fa sognare i fan dell’ex velina.

La cerimonia, come hanno annunciato i due, si svolgerà a breve: è in programma a fine marzo. L’emozionante proposta dell’atleta, resa pubblica dai due tramite i loro profili social, era arrivata a Natale, con un tripudio di romanticismo. E sempre tramite i social la Palmas ha svelato un altro dettaglio sulle nozze.

Con un post su Instagram l’ex velina ha annunciato chi sarà una delle sue testimoni: ad accompagnarla durante il suo giorno speciale sarà Elena Barolo, che per tanti mesi ha condiviso il bancone di Striscia la Notizia con lei. Una grande dichiarazione d’amicizia e d’affetto, che si rispecchia anche nelle parole che accompagnano lo scatto della futura sposa:

Ci conosciamo da tanti anni Elenina mia, quasi 20, e siamo davvero cresciute insieme… Sono fortunata ad aver incontrato nella mia vita la tua delicatezza e la tua bontà d’animo. Tra pochi mesi scriveremo un’altra pagina della nostra vita in cui saremo insieme, al mio fianco in una giornata indimenticabile, cara la mia testimone di nozze!

Sono passati circa due anni da quando Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno iniziato a frequentarsi. Lei è stata legata per diversi anni a Vittorio Brumotti, inviato di Striscia la Notizia conosciuto a Paperissima, mentre lui ha vissuto una relazione con Federica Pellegrini, un legame intenso e tormentato.

Magnini non aveva mai nascosto di voler mettere su famiglia: è stato proprio questo a spingerlo a mettere fine alla love story con la Pellegrini, troppo concentrata sulla carriera da nuotatrice. A Storie Italiane Magnini aveva confessato di voler convolare a nozze con la Palmas:

Penso di essere veramente fortunato – aveva svelato a Eleonora Daniele – oltre ad essere bellissima mi piace il suo carattere, il fatto che sia responsabile, è una mamma. Il matrimonio? Quando non lo so, ma sicuramente Giorgia me la sposo.