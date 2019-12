Giorgia Palmas e Filippo Magnini presto sposi: la proposta il giorno di Natale

editato in: da

La tanto attesa proposta di matrimonio è finalmente arrivata, e a quanto pare è stata più romantica ed emozionante che mai. Giorgia Palmas e Filippo Magnini sono pronti a fare il grande passo, come hanno rivelato su Instagram. L’ex velina, per questo Natale, ha ricevuto una sorpresa davvero speciale.

È stata proprio lei a rivelare ai suoi fan la bella notizia, con una foto accompagnata da una dolcissima dedica. Lo scatto ritrae Giorgia e il suo futuro marito nella loro casetta milanese, dove ormai convivono da tempo. Tutto è riccamente addobbato, per trascorrere delle feste serene e gioiose in famiglia. E davanti all’albero – anzi, agli alberi! – di Natale, i due innamorati si stringono sorridenti l’uno all’altra: “SÌ 25.12.2019” – scrive la Palmas accanto alla foto, aggiungendo il simbolo dell’anello di fidanzamento. Una data che ricorderà per sempre, grazie alla sorpresa che le ha regalato Filippo Magnini.

“Sono tanto emozionata ed è difficile trovare le parole giuste per descrivere la meraviglia di questo momento, ma so per certo che questo Natale rimarrà nel mio cuore per sempre, magico e indimenticabile” – prosegue l’ex velina. “Io, anzi noi ieri notte abbiamo vissuto una favola. Ti amo da morire, Filippo, sono la persona più felice del mondo”. Dal suo canto, Magnini ha pubblicato una foto molto simile corredata di un breve commento: “She said… YES!“.

Il campione di nuoto, a quanto pare, ha avuto la splendida idea di chiedere la mano della sua bella proprio la notte di Natale, rendendo questo momento ancora più magico e prezioso. In tantissimi si sono congratulati con i due futuri sposi, a partire da alcuni personaggi del mondo dello spettacolo. Come Elena Barolo, l’ex velina bionda che per tanti mesi ha condiviso il bancone di Striscia la Notizia con la Palmas. E, se per il momento dobbiamo accontentarci delle poche notizie che Giorgia e Filippo hanno deciso di rivelare via social, siamo sicuri che nei prossimi giorni scopriremo qualche dettaglio in più sul grande giorno.

La loro storia d’amore, nata come un fulmine a ciel sereno quasi due anni fa, è arrivata in un momento in cui entrambi avevano da poco detto addio ai loro ex. Sin da subito, era chiaro che tra i due fosse nato un sentimento fortissimo. Tanto che già da mesi si parlava di nozze, sebbene senza una vera e propria proposta di matrimonio. Ora Filippo Magnini ha fatto il grande passo: che sia il 2020 l’anno in cui pronunceranno il fatidico sì?