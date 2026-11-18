Arrivano gratis in farmacia, a Roma, Brescia e Brindisi, gli stick Check Your Drink: una stilla di cocktail e in mezzo minuto scopri se qualcuno ci ha versato GHB o altre sostanze

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123RF Cocktail sicuri

Hai presente quell’attimo, durante una serata con le amiche, in cui appoggi il bicchiere sul bancone per abbracciare qualcuno o rispondere a un messaggio? Al ritorno, a volte, si insinua una vocina sottile che ti chiede se quel cocktail sia rimasto esattamente come l’avevi lasciato. Da questo novembre quella vocina trova una risposta in farmacia.

A Roma e provincia, e da quest’anno anche in alcune farmacie di Brescia e Brindisi, si può ritirare gratis lo stick Check Your Drink, un piccolo test antidroga da portare in borsa che in mezzo minuto segnala la possibile presenza delle sostanze usate nel drink spiking, il gesto vigliacco di versare qualcosa nel bicchiere di un’altra persona senza che se ne accorga.

Come funziona lo stick che scopre la droga dello stupro nel cocktail

Il test richiede pochi istanti. Si preleva una stilla del proprio drink e la si lascia cadere su ciascuna delle due finestrelle del test, poi si attende al massimo una trentina di secondi. Se il colore cambia, nel bicchiere potrebbe esserci GHB, la famigerata droga dello stupro, oppure ketamina, cocaina o scopolamina: sostanze spesso incolori e prive di odore, usate per intontire una persona e approfittare di lei. Secondo Federfarma Roma, l’affidabilità del dispositivo può toccare il 98%.

Una buona amica dice sempre le cose come stanno, e anche il produttore lo fa con onestà. Lo stick fornisce un’indicazione, preziosa e rassicurante, da affiancare sempre all’attenzione. Riconosce quelle quattro molecole a partire da una certa soglia, quindi quantità minime, altre sostanze o un bicchierino di alcol in più versato di nascosto possono sfuggirgli, e certi drink rischiano di falsare il responso dei colori. Un esito pulito diventa così un alleato in più, accanto alle buone abitudini di sempre: tenere d’occhio il bicchiere, farsi servire direttamente dal barista, tornare a casa in compagnia.

Dove trovare gratis il test per drink: le farmacie aderenti a Roma, Brescia e Brindisi

L’iniziativa è promossa da Federfarma Roma e fa parte della campagna “Il consenso non si scioglie in un drink“, nata per accompagnare il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Per tutto il mese intorno ai 5mila stick attendono di essere ritirati in 60 farmacie di Roma e dintorni, a cui si aggiungono le nuove tappe pugliese e lombarda.

Dietro questa crescita c’è una bella storia di partecipazione. Nel 2025 i kit sono spariti in fretta dai banconi, e la risposta delle persone è stata così calorosa che, come ha raccontato il presidente Andrea Cicconetti, l’associazione ha scelto di portare al doppio le scorte ed estendere la mappa dei punti di ritiro. Per scoprire le farmacie aderenti più vicine e i giorni di distribuzione, il punto di riferimento è Federfarma Roma, con il suo sito e i suoi canali di comunicazione. Il consiglio, visti i precedenti, è di passare presto.

Un oggetto così piccolo, che trova posto in borsetta accanto al rossetto e alle chiavi di casa, può donare a ogni ragazza e a ogni donna un pezzetto di serenità. Le serate con le amiche meritano di chiudersi come nei ricordi più belli: guance stanche per le risate, piedi indolenziti dai balli e la voglia di rifarlo presto. Con la certezza che il consenso resta nostro, sempre, a ogni brindisi.