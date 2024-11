Come riconoscere e combattere ogni giorno la violenza di genere

La violenza di genere può assumere tante forme diverse, e alcune di queste sono difficili da riconoscere, anche da chi le vive. Non sempre, infatti, è immediatamente chiaro se si sta subendo una violenza, soprattutto quando questa si manifesta in modo sottile, come accade nelle dinamiche psicologiche o emotive.

Quando si pensa alla violenza di genere, spesso la mente corre agli episodi di abuso fisico o sessuale, che, purtroppo, sono i più visibili e drammatici. Tuttavia, la violenza non si limita a questi atti e può essere altrettanto devastante in forme che non lasciano segni evidenti sulla pelle, ma che colpiscono la dignità e l’autostima di chi le subisce.

Le violenze psicologiche, ad esempio, sono particolarmente insidiose. In molti casi, l’abuso non si riconosce facilmente, perché avviene in modo sottile, attraverso manipolazioni emotive che pian piano erodono la sicurezza della persona. Il controllo continuo, le minacce velate, l’isolamento dalle persone care, la svalutazione delle proprie emozioni e dei propri desideri: tutti questi sono segnali che spesso vengono ignorati o giustificati come espressioni di amore, come se fosse normale cercare di “proteggere” o “modificare” l’altro a propria immagine e somiglianza.

Quando una persona comincia a sentirsi costantemente sotto osservazione, quando le sue scelte vengono continuamente giudicate o influenzate, quando le sue opinioni non vengono rispettate, ma invece vengono sminuite o manipolate, è in quel momento che si comincia a entrare in una spirale di violenza emotiva. Il partner, che inizialmente sembra preoccupato per il benessere dell’altro, può, senza rendersene conto o con intenzioni malcelate, entrare in una spirale pericolosa di dominio e sottomissione. Questi comportamenti, infatti, non sono segni di affetto, ma di un desiderio di controllo che può diventare sempre più invasivo, fino a minare profondamente l’identità dell’altro.

La violenza psicologica può essere devastante tanto quanto quella fisica, perché agisce sull’anima e sulla mente, creando dubbi, insicurezze e sofferenze che non sono facili da vedere dall’esterno. L’idea che si debba cedere a un partner che cerca di “salvarti” da te stessa, o che ci sia un modo giusto e unico di essere amati, è uno dei miti più dannosi che alimentano la violenza di genere, rendendo invisibile ciò che sta accadendo. Ed è proprio in queste dinamiche che spesso si gioca la vera battaglia per il riconoscimento di sé, per la possibilità di vivere liberamente e senza paura.