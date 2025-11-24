25 novembre 2025, cosa vedere in tv per la Giornata contro la violenza sulle donne

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

Paola Cortellesi protagonista di "C'è ancora domani"

Il 25 novembre è una data che ogni anno ci invita a fermarci, ad ascoltare e riconoscere quanto la violenza sulle donne sia ancora una realtà dolorosa e tristemente diffusa.

In questa giornata, anche la tv prova a fare la sua parte: accanto alla normale programmazione i palinsesti hanno previsto speciali, film e approfondimenti pensati per accendere una luce in più sul tema.

Giornata contro la violenza sulle donne, i programmi dedicati

Per la giornata del 25 novembre, alcune reti lasciano spazio a racconti e testimonianze che aiutano a leggere meglio la realtà della violenza sulle donne. Dai film agli speciali, la giornata vede una programmazione che valorizza la capacità della tv, ancora uno dei media più seguiti, di offrire contesto, sfumature e momenti di riflessione utili.

Su Rai1, in prima serata, va in onda C’è ancora domani, progetto d’esordio alla regia di Paola Cortellesi, che ne è anche protagonista. Ambientato nella Roma del dopoguerra, il film racconta la storia di Delia, una donna costretta in un matrimonio violento e in un’esistenza di sacrifici che trovano una via d’uscita grazie a una lettera inaspettata e a una presa di coscienza che cambia il corso della sua vita. La pellicola ha raccolto un grande successo: premiato come Film dell’anno ai Nastri d’Argento 2024, ha anche ottenuto 6 David di Donatello.

Su Rai3, la serata si costruisce attorno a due appuntamenti che si concentrano sul fenomeno della violenza sulle donne: alle 21:20 va in onda Amore Criminale – Storie di femminicidio, dove Veronica Pivetti ricostruisce le vicende di donne uccise da partner o ex partner intrecciando le testimonianze delle famiglie con la ricostruzione dei passaggi chiave di ogni caso.

Più tardi, alle 23:30, la rete manda in onda lo spazio dedicato a Sopravvissute: Matilde D’Errico incontra donne che hanno trovato la forza di uscire da relazioni segnate da violenze psicologiche e fisiche, trasformando la loro esperienza in testimonianze che aiutano a leggere meglio la complessità del fenomeno.

Gli altri appuntamenti in programma

Accanto agli appuntamenti pensati per la giornata, resta in onda anche la programmazione canonica delle reti. Una scelta che non significa però mettere da parte la realtà della violenza sulle donne: molti dei format che vedremo in palinsesto hanno infatti affrontato più volte questo tema.

Su Italia1 tornano Le Iene, uno dei programmi più seguiti della rete e tra i più incisivi nel portare in tv inchieste, testimonianze e monologhi spesso dedicati alla violenza di genere. Nel corso degli anni, il programma ha raccolto voci, storie e denunce che spesso hanno avuto un impatto anche fuori dallo schermo, contribuendo ad avviare conversazioni pubbliche, prese di posizione o approfondimenti successivi.

Su Rai2 torna invece Belve, il talk di Francesca Fagnani costruito su interviste dirette, domande nette e un approccio che non teme zone d’ombra o verità scomode. Nelle sue puntate, il tema della violenza sulle donne è comparso più volte, spesso attraverso i racconti personali delle ospiti.

Pur non essendo appuntamenti speciali dedicati al 25 novembre, non sarebbe sorprendente, quindi, che nel corso della serata si entri comunque nel racconto trovando spazio tra servizi, testimonianze e conversazioni.

