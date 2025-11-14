Getty Images Giornata mondiale contro la violenza sulle donne

Iniziano a essere condivise le prime iniziative per la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne: istituita dall’Onu nel 1999, ricorre tradizionalmente il 25 novembre. Le associazioni e le istituzioni organizzano appuntamenti ed eventi per sensibilizzare sul tema. Numerose le realtà che si battono giornalmente, affinché nessuna donna venga abbandonata, affinché tutte le donne possano chiedere aiuto.

Le iniziative per la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne 2025

Nel ricordo delle tre sorelle Mirabal, che sono state deportate, violentate e uccise il 25 novembre 1960, ogni anno arriva il momento di fermarci, ascoltare e leggere le storie, prendere parte alle iniziative promosse dal territorio per sensibilizzare. Come Planetaria Hotels e Donnexstrada, che hanno unito le forze per promuovere Punti Viola: una rete attiva, rispondente e presente per le donne che necessitano di sostegno e accoglienza in un luogo sicuro. Due gli aspetti fondamentali: accoglienza e territorio, con iniziative concrete contro la violenza di genere.

In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, il 25 novembre 2025, si tiene inoltre a Monaco di Baviera la quinta edizione del Gala Italia, evento promosso e ideato da Paolo Del Panta, Editore di All About Italy. Il progetto ha lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica, oltre al mondo delle imprese, per contrastare con strumenti concreti la violenza di genere. Il punto da cui partire? La cultura. L’evento è stato anticipato dall’appuntamento dell’11 novembre alla Camera dei Deputati, Da Roma a Monaco di Baviera: voci e azioni contro la violenza sulle donne. Al Gala Italia, è previsto il concerto Nessuna voce esclusa.

Ci sono associazioni e fondazioni che si battono da sempre al fianco delle donne e che seguono la politica e la ferma volontà di intervenire con strumenti adeguati. Come la Fondazione Una Nessuna Centomila, che ha rilasciato un commento sull’approvazione dell’emendamento che ha introdotto la mancanza di “consenso libero e attuale” nel reato di violenza sessuale: “È stato approvato dalla Commissione giustizia della Camera un emendamento che modifica il reato di violenza sessuale: il consenso deve essere liberamente espresso e revocabile. Una svolta importante che avevamo sostenuto da subito attraverso un assemblea alla Casa internazionale delle donne di Roma, attivando il confronto tra le organizzazioni femministe, la relatrice del provvedimento Michela Di Biase e la prima firmataria Laura Boldrini”.

Gli eventi in Italia

Sono stati presentati i programmi degli eventi che si tengono per la Giornata Internazionale per la violenza contro le donne: le iniziative sono promesse dal territorio. Come a Prato, dove si lancia un messaggio chiaro: “Nella nostra comunità non c’è spazio per la violenza contro le donne”, ha detto il Presidente della Provincia, Simone Calamai. Sempre in Toscana, è previsto un programma di dieci giorni di eventi per la Toscana delle donne, dal titolo Libertà. Mostre, presentazioni, ma anche spettacoli e ospiti, come Ambra Angiolini, Chiara Francini, Simona Molinari ed Edoardo Leo, che si tiene dal 16 al 25 novembre. La rassegna di eventi coinvolge l’Italia intera, in una catena di inclusione che tocca temi profondi, oggi più che mai: non solo iniziative simboliche, ma anche e soprattutto una rete di sostegno per aiutare le donne che si trovano in difficoltà.