Giulia Cecchettin, la sua storia in un film: “Se domani non torno”

Ansa Foto Giulia Cecchettin

Nel 2023 l’omicidio di Giulia Cecchettin, 22enne uccisa con 75 coltellate dall’ex fidanzato Filippo Turetta, sconvolse l’intera Italia. A distanza di quasi due anni, la storia della studentessa veneta arriverà anche al cinema: la pellicola, che si intitolerà Se domani non torno, è ispirata al libro Cara Giulia, scritto dal padre della ragazza.

Se domani non torno, il film su Giulia Cecchettin

L’omicidio di Giulia Cecchettin, morta nel 2023 a soli 22 anni per mano dell’ex fidanzato Filippo Turetta, approderà sul grande schermo. La pellicola, intitolata Se domani non torno, sarà diretta da Paola Randi, che firma anche la sceneggiatura con Lisa Nur Sultan. L’opera è ispirata al libro Cara Giulia, scritto da Gino Cecchettin con Marco Franzoso e pubblicato da Rizzoli.

Strutturato come una lunga lettera indirizzata dal padre a sua figlia Giulia, il volume racconta la storia della 22enne, arricchendola con molte riflessioni sul tema della violenza di genere e del patriarcato. Gino Cecchettin, dopo la morte della ragazza, ha parlato in diverse occasioni dell’importanza dell’educazione affettiva, cercando di sensibilizzare sul tema: “Non abbiamo la percezione dell’escalation di questo problema che è radicato. La vita non finisce con un no, questo è un valore fondamentale che dovremmo dare, la vita ti pone sempre una scelta”, ha spiegato l’uomo nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Le riprese di Se domani non torno dovrebbero iniziare nel 2026, ma non si conoscono ancora i dettagli.

Il cast del film su Giulia Cecchettin

Non si conoscono al momento i nomi degli attori coinvolti nel film, in primis quello della protagonista chiamata a vestire i panni di Giulia Cecchettin: potrebbe quindi trattarsi di una giovane emergente, ma non è da escludere, vista la risonanza del progetto, che anche qualche volto noto possa essere preso in considerazione.

La regista Paola Randi, invece, ha già all’attivo una filmografia di tutto rispetto. Nata nel 1970 a Milano, ha diretto i lungometraggi Into Paradiso (2010); Tito e gli alieni (2018); La befana vien di notte II – Le origini (2021); Beata te (2022) e La storia del Frank e della Nina (2024).

L’omicio di Giulia Cecchettin

Giulia Cecchettin, 22enne studentessa di Ingegneria Biomedica all’Università di Padova, scomparve misteriosamente l’11 novembre 2023 dopo essere uscita in compagnia dell’ex fidanzato Filippo Turetta. Il suo corpo senza vita fu ritrovato dopo una settimana in un’area boschiva coperto da sacchi di plastica. Sul suo cadavere, ben 75 coltellate.

Turetta, scappato in Germania subito dopo l’omicidio, fu fermato e rimpatriato in Italia per essere arrestato. Accusato di omicidio volontario aggravato da premeditazione, il ragazzo è stato condannatto all’ergastolo nel dicembre 2024, e la sentenza è stata resa definitiva nel 2025.

La morte di Giulia ha acceso un forte dibattito sul tema della violenza di genere: a tal proposito, la famiglia della ragazza ha avviato una fondazione a suo nome per sensibilizzare sul tema del femminicidio. Moltissime anche le manifestazioni in solidarietà della vittima che hanno visto la partecipazione di migliaia di persone in tutta Italia.

Il film Se domani non torno è l’ultimo tassello di una vicenda estremamente dolorosa ma che, in qualche modo, è riuscita a risvegliare la coscienza di milioni di Italiani.