Weekend romantico? 💖 Ecco cosa puoi indossare!

Fonte: Getty Images idee di look su cosa indossare per un weekend romantico

Finalmente tu e il tuo lui avete deciso le date: partirete per un bellissimo weekend romantico in due 😍 adesso, il dramma: cosa mettere in valigia? Ecco qualche idea di look su cosa puoi indossare per andare sul sicuro.

Esempi outfit weekend romantico

Quello che metterete in valigia dipenderà molto dai vostri programmi per il weekend: a seconda che sia un giro in una città d’arte, un paio di giorni in spa, una due giorni in montagna a fare trekking, oppure tre giorni al mare, il vostro look si adeguerà alla situazione. Quello che va previsto, sicuramente è un cambio per la sera, in modo tale da essere perfette!

Look casual

Prendi spunto da Chiara Ferragni, che indossa parachute pants e un crop top leggerissimo. Questo look è l’ideale se avete in programma attività rilassate, non troppo eleganti e casual abbastanza da permetterti di indossare le tue amate scarpe da ginnastica!

Look sportivo

Se sei un tipo sportivo, allora prendi spunto da Millie Bobby Brown, recentemente fidanzatasi con il figlio di Jon Bon Jovi, Jake (sorvoliamo su quanto siano super bellissimi insieme!). Se prevedete risate, divertimento, e stare insieme in modo easy e informale, allora loro sono la coppia vip di riferimento!

Look rock

Se siete una coppia super rock, allora il vostro riferimento non può che essere la coppia Giorgia Soleri e Damiano David: nella tua valigia non mancheranno rossetto rosso, eyeliner nero, t-shirt bianche, jeans, anfibi e un chiodo in pelle! Per le serate, un minidress nero e un paio di pumps in vernice saranno perfette.

Cosa non indossare per un weekend romantico

Dunque, tralasciando la trapuntina Gucci che avvolge la coppia super glam formata da Billie Eilish e Jesse Rutherford, in linea di massima cercate di evitare tutto quello che può essere sciatto e poco curato. Questo chiaramente non significa che dovete passare ore chiuse in bagno a farvi belle, ma è fondamentale che tutto quello che avete in valigia sia pulito, in perfette condizioni, senza buchi, macchie o simili. Ok i vostri jeans strappati e le vostre sneakers preferite, ma niente maglie rovinate e, per l’amor del cielo, curate la biancheria 😉

Quali sono gli immancabili per un weekend romantico

L’abbigliamento dipende molto da quelli che saranno i vostri programmi per il weekend, ma quello che non potrà mancare sarà sicuramente un cambio per la sera, magari un vestitino un po’ più elegante da abbinare a calzature adatte (niente tacchi se siete in un albergo di montagna, ad esempio) e, di certo, è bene fare molta attenzione alla biancheria intima💘. Al di là del fatto che è una coccola per voi, un bel completino, adatto alla vostra fisionomia, con cui sentirvi belle e sexy, sarà un graditissimo regalo anche per il vostro fidanzato!