Damiano David e Giorgia Soleri, le foto retrò (con dettaglio imperdibile)

Fonte: Getty Images 24 anni per Damiano: look (ed esibizioni) memorabili

La coppia composta da Damiano David e Giorgia Soleri è tra le più seguite sui social: non amano spesso condividere degli scatti o delle dichiarazioni, per proteggere la loro privacy, ma, quando lo fanno, i fan non mancano mai di mostrare il loro supporto. Le foto condivise dall’influencer – e concorrente di Pechino Express – su Instagram sono mozzafiato: un tocco retrò, con Damiano che sembra una vera rockstar. Ma c’è anche un dettaglio imperdibile che riguarda proprio l’adventure game.

Damiano David e Giorgia Soleri, le foto retrò su Instagram

Cosa c’è di meglio di una foto in stile retrò, in bianco e nero? Gli scatti condivisi da Giorgia Soleri su Instagram la ritraggono al fianco di Damiano David, suo fidanzato da ormai diversi anni, da ben prima che diventasse uno degli artisti più famosi non solo in Italia, ma anche in tutto il mondo.

Sui social, la coppia non è solita raccontare o pubblicare troppo della loro vita privata: persino durante le interviste, i commenti sul loro rapporto sono sempre attenti, parole studiate per non alimentare il chiacchiericcio. C’è un dettaglio, però, nella didascalia della foto condivisa dalla Soleri che è piuttosto curioso.

Il dettaglio su Pechino Express

“Same team”, ha scritto Giorgia Soleri nella didascalia delle foto su Instagram. Sono dalla stessa parte, e lo sono sempre stati. In particolare, però, negli ultimi giorni, Damiano David ha reso pubblica la sua preferenza per Pechino Express, dove la Soleri si è messa in gioco (non senza difficoltà) con la sua amica, Federippi, ovvero Federica Fabrizio.

Ma il frontman dei Måneskin non “tiferebbe” per la fidanzata. Avrebbe infatti un’altra “coppia” del cuore: quella composta da Federica Pellegrini e Matteo Giunta. Su Instagram, David ha lasciato un commento per sostenere la Divina: “Tifo molto più per voi che per Giorgia”. La Pellegrini – che della competitività ha sempre fatto il suo stile di vita – ha risposto: “Povera Giorgia, ma hai visto quanto corre?”.

Toni scherzosi, leggeri e ironici, ed è stata al gioco anche la Soleri stessa. “Pure io tifo per loro onestamente”. Di certo, l’adventure game condotto da Costantino Della Gherardesca e da Enzo Miccio non è affatto facile da affrontare: un percorso che può avere le sue difficoltà, soprattutto per chi, come Giorgia, soffre di endometriosi.

Damiano David, il sostegno a Giorgia Soleri

Sì, Damiano tiferà anche per la Pellegrini, ma è sempre stato – giustamente – nella stessa squadra di Giorgia: lo è stato quando la Soleri ha iniziato a raccontare la malattia pubblicamente, diventando un enorme punto di riferimento per tutti coloro che hanno sempre sofferto in silenzio e – purtroppo – attirandosi aspre critiche. Anche per l’esperienza a Pechino Express non è mai venuto meno il sostegno di Damiano, nonostante il “tifo”.

Per farle sentire la sua vicinanza, David ha registrato un messaggio per la Soleri. “Ciao Papi. Siamo tutti qui che ti aspettiamo. Pensa solo a divertirti e vinci”, un messaggio breve che ha profondamente commosso Giorgia. “Mi sono sempre considerata una persona super indipendente: raramente soffro la mancanza delle persone a cui voglio bene, invece in questi giorni colpiva qui, sul coppino”.