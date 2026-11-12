Il nome maschile più diffuso in Italia è questo. Ma per la scienza il più bello è un altro

Che cosa rende un nome davvero bello? Il suo significato, la storia che porta con sé o il modo in cui suona quando lo pronunciamo? È una domanda che può avere tante risposte, perché ogni nome ha caratteristiche che lo rendono unico. Anche la scienza si è lasciata incuriosire da questo aspetto, provando ad analizzare la musicalità di centinaia di nomi maschili.
Tra le classifiche internazionali e le preferenze delle famiglie italiane emergono due nomi diversi: quello più scelto nel nostro Paese e quello che conquista il primo posto nella ricerca.
Zayn (e non solo) è il nome maschile più bello secondo la scienza
Quando si parla di nomi anche il suono può fare la differenza. E tra quelli maschili che hanno conquistato la ricerca di My 1st Years c’è Zayn, che si aggiudica il primo posto nella classifica britannica.
Oltre Atlantico, invece, è Matthew a ottenere il punteggio più alto, seguito da Julian e William. Una piccola sorpresa se si pensa a quanto accaduto con i nomi femminili: Sophia, la versione internazionale di Sofia, aveva conquistato la vetta sia nel Regno Unito sia negli Stati Uniti. Per i maschietti, invece, le cose vanno diversamente.
A provare a capire quali nomi abbiano una sonorità più piacevole è stato Bodo Winter, professore di Linguistica cognitiva all’Università di Birmingham. Lo studio, commissionato da My 1st Years, ha preso in esame 400 nomi diffusi nei due Paesi, analizzandone i suoni attraverso il principio del simbolismo fonetico: un campo della linguistica che indaga il legame tra la composizione sonora delle parole e le sensazioni che possono evocare.
Per stilare la classifica, Winter si è basato anche su una ricerca precedente, pubblicata nel 2018, che associa una valenza emotiva ai singoli fonemi. Ogni nome è stato quindi valutato in base ai suoni che lo compongono. Dopo Zayn, nella graduatoria britannica compaiono Jesse e Charlie, seguiti da Louie, William, Freddie, George.
La differenza tra le due classifiche racconta anche quanto la scelta di un nome sia legata alla lingua e alla cultura di un Paese. Alcuni nomi, infatti, sono molto diffusi in determinate aree geografiche ma restano poco utilizzati altrove; altri ancora cambiano forma da una lingua all’altra, oppure non hanno un vero corrispondente.
Leonardo è il nome maschile più scelto in Italia
Se nel Regno Unito la ricerca ha premiato Zayn, in Italia i genitori continuano a preferire un nome dalla storia molto più familiare: Leonardo. Secondo i dati ISTAT relativi al 2025, è ancora una volta lui a conquistare il primo posto tra i nomi maschili assegnati ai nuovi nati, con 5.895 bambini. Alle sue spalle si trovano Edoardo, scelto da 5.485 famiglie, e Tommaso, che raggiunge quota 4.237.
Il primato di Leonardo non è una novità: il nome è in cima alla classifica italiana dal 2018 e continua a mantenere un forte legame con la nostra cultura. Impossibile, del resto, non pensare a Leonardo da Vinci, una delle figure più conosciute del Rinascimento, il cui nome è diventato nel tempo sinonimo di ingegno e creatività.
Anche le sue origini hanno un significato suggestivo. Leonardo deriva da elementi di origine germanica che richiamano il leone e la forza. E chissà quanti di questi piccoli Leonardo scopriranno, crescendo, di condividere il nome con uno dei personaggi più celebri della storia italiana.