10 nomi per bambine e bambini con un significato bellissimo

Se siete in attesa, non perdete la lista dei nomi più belli da dare a vostro figlio/a, troverete quelli con i significati più profondi, augurali e regali

Ex avvocato. Blogger, con la laurea sul campo in Problemi di Mammitudine. Da 6 anni scrivo di gravidanza, maternità ed infanzia, sul mio blog “Stato di Grazia a Chi?” e su altre testate online. Racconto la maternità con brio, garbo ed empatia.

Fonte: iStock

Benché la bellezza del nome di una bambino o di una bambina sia un fatto puramente personale, soggettivo, ci sono indubbiamente dei nomi che celano un significato tale da renderli un po’ più speciali. Quando dobbiamo decidere quale nome dare alla femminuccia o al maschietto che sta per arrivare, sono tanti i fattori che incidono sulla nostra scelta: dalla lunghezza del cognome, dalla tradizione familiare che richiederebbe di tramandare il nome di un nonno/nonna, alla voglia di chiamarlo in modo originale, tale da essere quasi l’unico/unica a portarlo.

Il buon senso ci porterebbe a non esagerare con nomi particolari da dare a nostra figlia o a nostro figlio, perché in futuro saranno lui e lei a dovervisi confrontare.

Altro piccolo consiglio potrebbe essere quello di consultare l’Istat che, periodicamente, fotografa non solo quanti sono i bimbi sono nati, distinti per femminucce e maschietti, ma anche quali sono i nomi più diffusi.

In questo articolo, elencheremo 10 nomi con un significato bellissimo, per maschietti e per femminucce, da quelli ispirarti alla natura, nello specifico al mondo floreale, a quelli più antichi e di origine “divina”, a quelli augurali.

Femminucce: 10 nomi con un significato bellissimo

Dalia: ci ricorda l’omonimo fiore di origine messicana Iris o Iride: non solo come il nome del fiore ma anche messaggera degli dei Lilly: dolcissimo suono, dal latino lilium, che ricorda il giglio Leila: origine araba, per la bella dagli occhi della notte Deva: origine sanscrita, che vuol dire divina Diana: antiche origini che ci ricordano la letteratura classica, vuol dire splendente Maita: poco usato da noi, vuol dire amore Ife: anche questo nome bellissimo significa amore, ed è di origine africana Luce: di origine latina, per l’omonimo significato, colmo di speranza Gea: di origine greca, che vuol dire Terra.

Fonte: iStock

Maschietti: 10 nomi con un significato bellissimo

Lucio: deriva dal latino e significa luce, luminoso, splendente Ariele deriva dall’ebraico e significa leone di Dio Nathan: ha origini ebraiche, come si può facilmente desumere, e significa Dio ha dato Idris: vuol dire studioso Elio: di origini greche e significa il Sole Nereo: origine greca, e vuol dire L’uomo del mare Brando: tedesco antico con il significato di Spada, ma in tedesco moderno, vuol dire fuoco Indro: di origine indiana, l’uomo dei boschi Germano: dal latino, vuol dire fratello Manlio: di origine latina, il significato è mattino.

La bellezza di alcuni nomi sta proprio nel loro significato, spesso augurale, ma anche intriso di tradizioni, credenze, e memoria. Ad esempio, alcuni raccontano che i nomi che si rifanno alla luce, al giorno, ricordano il momento in cui il bambino/a ha appunto visto la luce: le prime ore del giorno come all’alba. Certo, si tratta di nomi che, a questo punto, possono essere dati solo dopo aver appurato l’orario della nascita. Insomma, bisogna aspettare il parto!

Nomi che vogliono dire bello/ bella

Infine, vi sono dei nomi che voglio dire “bello, bella, carina”. Tra questi, alcuni vanno bene sia per i maschi che per le femmine come ad esempio Beau, di origine francese. Altro che non fa differenze di pantone, mettiamola così, è Mei, ed ha origini cinesi. Inoltre, di origine araba è Jamil e Jamila, che vogliono dire bello e bella. Terminiamo con Kennet, di origine gaelica, per bella e bello.

Quelli solo femminili, sono: