I nomi di tendenza del 2024 per maschi e femmine

Fonte: IPA Mamme e papà vip del 2023

Scegliere il nome per il/la proprio/a bambino/a è una decisione cruciale e spesso emozionante per i futuri genitori. Tra libri dei nomi, discussioni su nomi familiari e la scelta di un nome particolare o straniero, questo processo riflette non solo gusti personali ma anche tendenze culturali e sociali. Nel 2023-2024, l’Italia vede una varietà affascinante di nomi tradizionali e moderni emergere come preferiti.

Nomi maschili di tendenza del 2024

Tra i nomi maschili, il 2022-2023 ha visto una predominanza di nomi tradizionali italiani. Leonardo, Francesco, e Alessandro rimangono scelte popolari, dimostrando un apprezzamento per il classico. Altri nomi come Lorenzo, Mattia, e Andrea sono tra i più scelti, riflettendo una preferenza per nomi che sono sia storici che contemporanei. Interessante è il ritorno di nomi biblici come Luca e Gabriele, indicando una riscoperta delle radici culturali e religiose. Nel contempo, nomi stranieri come Christian, Gabriel, Liam, Noah, Samuel e Nathan guadagnano posizioni, mostrando una crescente apertura verso l’internazionalità e l’originalità.

Qualche anno fa, l’eco mediatico intorno alla scelta di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore di nominare il loro figlio Nathan Falco aveva ispirato molti genitori a seguire il loro esempio. Oggi, invece, osserviamo nella classifica dei nomi maschili un ritorno verso la tradizione e la semplicità. Nonostante ciò, molti genitori continuano a esplorare opzioni più uniche e internazionali. Tra queste scelte emergenti ci sono nomi come Leone, che evoca forza e coraggio, Brando – un affascinante diminutivo di Albobrando -, Loris, un nome che riecheggia la natura e l’originalità, Denis, che porta un tocco di classicità, e Liam, che con la sua brevità e sonorità moderna continua a guadagnare popolarità.

Tra i nomi femminili prevale la costanza e l’innovazione

Per quanto riguarda i nomi femminili, Sofia, Aurora e Giulia rimangono in cima alle preferenze, simboli di una costanza nel gusto italiano. Tuttavia, la classifica mostra una crescente popolarità di nomi stranieri o meno tradizionali come Nicole, Isabel, Chloe e Emily. La variazione Sofia/Sophie evidenzia una tendenza verso l’adattamento internazionale dei nomi classici.

Negli ultimi anni, le personalità del mondo dello spettacolo hanno avuto un ruolo significativo nel plasmare le tendenze dei nomi più particolari. Un esempio notevole è Alessia Marcuzzi, che ha scelto per sua figlia il nome Mia, contribuendo così a un notevole aumento della sua popolarità. Questo nome, infatti, si posiziona ora al 28esimo posto nella classifica. Allo stesso modo, Michelle Hunziker ha optato per nomi distintivi e poetici per le sue figlie avute con Tomaso Trussardi, chiamandole Sole e Celeste. Da sottolineare anche è l’ascesa, nel corso del 2023, di nomi come Nina, Azzurra e Luna, che evidenziano una preferenza per nomi che richiamano elementi naturali e astronomici, riflettendo una tendenza verso scelte più evocative e liriche.

Nomi originali e meno diffusi

Tra le tendenze emergenti, vi è un crescente interesse per nomi originali e meno diffusi. Per i maschi, nomi come Leone, Brando, Loris, Denis e Liam stanno guadagnando popolarità. Questo trend riflette una ricerca di originalità e un desiderio di distinguersi. Per le femmine, nomi come Nina, Azzurra, Luna, Mia, Sole e Celeste, resi noti da figure dello spettacolo, stanno emergendo come alternative attraenti ai nomi tradizionali.

Interessante è anche la riscoperta di nomi con un sapore vintage. Rebecca, Agnese, Nora sono esempi di nomi che uniscono la bellezza del passato con l’attualità, offrendo una scelta unica per i genitori che cercano qualcosa di diverso ma radicato nella tradizione. In conclusione, i nomi di tendenza per il 2024 riflettono un equilibrio tra rispetto della tradizione e apertura all’innovazione. La varietà di nomi scelti dai genitori italiani mostra una società in continua evoluzione, dove tradizione e modernità si fondono creando un panorama ricco e diversificato. Che si tratti di mantenere i nomi tradizionali o di esplorare nuove possibilità, la scelta del nome rimane un’espressione intima e significativa dell’identità.