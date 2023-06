I nomi di tendenza di bambini e bambine per l’estate 2023

Fonte: iStock Nomi di tendenza per bambini e bambine per l'estate 2023

Scegliere il nome del proprio figlio o figlia non è affatto facile: tutt’altro! Magari abbiamo sempre sognato di dare alcuni nomi ai nostri figli, ma, una volta esaurite le idee, ecco che c’è sempre un po’ di indecisione. Sarà il nome giusto? Gli o le piacerà? DiLei ha pensato di raccogliere i nomi di tendenza per bambini e bambine perfetti per l’estate del 2023. Nomi che hanno un significato profondo, ma non solo: anche i nomi che fanno pensare al mare e alla bella stagione.

Nomi di bambine di tendenza per l’estate 2023

Quali sono i nomi di bambine di tendenza nell’estate del 2023? Lasciateci dire, prima di tutto, che è inevitabile in questa stagione non propendere per nomi che richiamano il grande fascino del mare, o in ogni caso della bella stagione. Per esempio il nome Marina è sempre un grande classico, il cui significato è “appartenente al mare”. Ma anche Azzurra è altrettanto meraviglioso, dal momento in cui è un augurio di luminosità e di serenità.

Tra i nomi femminili meno diffusi troviamo anche Delfina e Ondina. Indubbiamente sono unici nel loro genere: Delfina è connesso alla grazia, all’intuito e alla vivacità. Invece, Ondina è un nome femminile di origine germanica che ha un significato ben preciso, ovvero “nuotatrice”.

Molto amato è anche Maria Sole, che ovviamente ci fa venire subito in mente il caldo, così come la luce. Tra gli altri troviamo Perla, che ricorda il mare e che è un augurio di bellezza e di virtù, così come Sole o Soleil. Meno diffuso ma decisamente evocativo è il nome Ariel, che è connesso al film d’animazione La Sirenetta di Walt Disney. Come sempre, però, ai primi posti dei nomi più diffusi e preferiti troviamo un grande classico: la “triade” di Sofia, Giulia e Aurora. Per chi vuole osare, c’è sempre il nome Yoko, che si traduce con “sorgere del sole”.

Nomi di bambini di tendenza per l’estate 2023

Sono tanti i nomi in trend: per l’estate 2023, ce ne sono alcuni d’effetto, brevi e semplici, ma anche particolari. Durante la fase di scelta, alla fine, il nome può causare persino preoccupazioni: è quello giusto? I classici, però, trionfano sempre. Uno dei più diffusi è sicuramente Matteo, nome biblico che significa “dono di Dio”, particolare e dal profondo significato.

Un altro trend è il nome Leone, che è strettamente connesso alle qualità del Re della Savana: rappresenta la forza, la giustizia. Poi, è inevitabile: non possiamo non pensare a Leone Lucia Ferragni, figlio di Chiara Ferragni e Fedez. Tra i nomi sempre amati troviamo anche Luca – persino nella variante Luke o Lucas anche in Italia – che dal latino viene tradotto con “luce”.

Per i maschietti, tra i nomi in tendenza per l’estate del 2023 troviamo Elio, che deriva da Helios, ovvero il Dio del Sole. In trend anche Daniel (o Daniele) e Alessandro. Per i maschietti, i nomi in voga nel 2023 sono Leonardo, Francesco, Edoardo, Mattia, Gabriele e Andrea. Chiudiamo la lista con un nome decisamente particolare e poco sentito, ovvero Oceano, da Okeanos.