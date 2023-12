Aspetti una bebè? Ecco una lista di nomi particolari se è femmina

Ex avvocato. Blogger, con la laurea sul campo in Problemi di Mammitudine. Da 6 anni scrivo di gravidanza, maternità ed infanzia, sul mio blog “Stato di Grazia a Chi?” e su altre testate online. Racconto la maternità con brio, garbo ed empatia.

Quando si aspetta una bambina, si ammazza il tempo, quei nove mesi che ci sembrano interminabili, un po’ come si può: tra visite, esami ed il totonomi. Tra amici e parenti, scatta la voglia di consigliarci quale nome dare a nostra figlia, mentre neanche nella coppia a volte si riesce a venirsi incontro!

Quando aspettiamo una bebè e scopriamo che si tratta di una femminuccia, cosa che avviene generalmente con la morfologica, è bello dilettarsi nella ricerca del nome adatto. Si tratta sicuramente in buona parte di un gioco, ma con un risvolto serio, in quanto si deve sempre trovare un compromesso fra il nome che ci piace e la portabilità dello stesso.

Alcune si ricorderanno di quelle notizie apprese dai media nelle quali nomi come Venerdì o Verde (solo per fare degli esempi) erano stati accompagnati da una serie di polemiche all’ufficio anagrafe. Insomma, bisogna ponderare bene quanto la nostra originalità possa impattare sulla vita di una bambina che, in futuro, potrebbe preferire maggiore semplicità o discrezione.

In questo articolo vi proponiamo alcuni nomi femminili da poter inserire nella lista dei papabili per vostra figlia, da quelli più usati, a quelli più eleganti, agli immancabili stranieri, a quelli più corti a quelli rari.

Nomi femminili più diffusi

Non si può cominciare alcuna lista di nomi femminili, senza partire dalle ricerche dell’ISTAT. Sapere che il nome che vorremmo dare a nostra figlia è il più usato in Italia negli ultimi anni, potrebbe farci cambiare idea! Ora vediamo quelli più diffusi secondo l’ultima indagine dell’istituto di statistica.

I 10 nomi femminili più usati per le bambine:

Sofia Aurora Giulia Ginevra Vittoria Beatrice Alice Ludovica Emma Matilde.

Poche le sorprese rispetto agli altri anni, soprattutto per quanto riguarda la schiacciante Sofia come l’immancabile Giulia. La penetrazione di questi nomi femminili è differente da regione a regione, ma i numeri parlano chiaro, per cui, se non volessimo ritrovarci in una classe con bambine che si chiamano quasi tutte come nostra figlia, dobbiamo pensarci bene!

Anche nello stesso ospedale nel quale partoriremo, avremo modo di verificare se, quel nome che tanto ci piace, sia ricamato sui molti fiocchi nascita appesi nelle stanze di degenza!

Nomi femminili eleganti

L’eleganza di un nome femminile, quanto anche la sua originalità, è in parte soggettiva. Dipende molto dal contesto nel quale la bambina viva per poter dire che quel tal nome è originale, raro, poco usato, e così via.

Per questo motivo, possiamo dire che, riferendoci al nomi femminili eleganti, facciamo riferimento quelli legati a nobildonne, ed in generale, a famiglie reali ed anche a soggetti legati alla letteratura classica. La gradevolezza del loro suono, ovviamente, arriverà alle nostre orecchie con livelli diversi.

Ecco 10 nomi femminili eleganti da dare a nostra figlia:

Beatrice Vittoria Eugenia Margherita Lucrezia Elena Arianna Elisabetta Ludovica Isabella.

Nomi femminili particolari e stranieri

Se quello che vogliamo è dare un nome particolare alla bebè che portiamo in grembo, andiamo sul sicuro se facciamo un po’ di sano import–export intercontinentale.

Ma possiamo anche reperire qualche aiutino dal latino o dal greco. Certo, il problema sta nel riuscire a rispondere alle domande che ci faranno sul significato del nome che le abbiamo dato. Ecco, sta tutto là: informiamoci, per evitare gaffe, e poi facciamo un po’ quel che ci detta il cuore.

Le regole valgono anche per i maschietti: meglio pensarci bene, prima di decidere il nome da dare. Piuttosto è preferibile optare per un nome classico, che rimane sempre elegante e garbato, che quello del nostro cantante preferito. È un attimo che la passione per quest’ultimo ceda il posto alla delusione, ed il risultato è che un John o un Kevin nella quotidiana vita di provincia possa essere pesante per il ragazzo!

Ecco 20 nomi particolari per la nostra bambina:

Sveva Zoe Nike Clio Cleo Regina Aria Deva Alma Lola Maëlle Tara Iris Audrey Emily Ella Denise Apollonia Illizia Era.

Nomi femminili corti e rari

Scegliere un nome corto può essere un’esigenza dettata dal fatto di avere uno (o più cognomi) molto lunghi o dal fatto di voler e dover dare anche un secondo ed un terzo nome. In questi casi, si cerca sempre di non appesantire ulteriormente con un nome lungo come anche con un nome doppio. Un bel Maria Sole o un Maria Vittoria, possono creare difficoltà quando poi si aggiungono altri nomi o più cognomi. L’effetto dell’ eleganza dato da certe dinastie, non è detto che sia replicabile, quando ad essere chiamate così, sono le nostre bambine dalla vita più comune, che dovranno sempre fare i conti con una burocrazia di firme non sempre semplice.

Prima di vedere alcuni dei nomi corti da poter dare a nostra figlia, ricordiamoci che non tutto quello che ci passa per la testa potrà trovare posto nella carta d’identità, in quanto ci sono anche nomi vietati per legge, per cui, prima di innamorarci di qualche suono che già può porre nel dubbio, informiamoci, per evitare crociate già prima della nascita.

Ecco 20 nomi corti per bambine:

Ada Asia Lea Ida Ana Eva Dora Lara Mia Lia Nina Nice Anna Dina Aida Alba Lisa Cara Sara Pia.

Per la scelta del nome della nostra bambina, possiamo spulciare anche libri ad hoc, come anche passare in rassegna la nostra rubrica del telefono. Di tempo ne avremo, in quanto, anche in sala parto avremo modo di cambiare idea! Dal momento in cui avremo partorito, abbiamo tre giorni per poter depositare il nome scelto presso lo sportello nascite del nostro ospedale. Al momento in cui si scrive, la regola vuole che lo potrà fare direttamente il papà, se siamo sposati, mentre, in caso in cui mancasse il vincolo matrimoniale, per le incombenze burocratiche sarà necessaria anche la nostra presenza. Cosa che sembra banale ma, tra il serio ed il faceto, possiamo dire che, dopo certi parti, mettersi una vestaglia per fare la coda ad uno sportello è l’ultima cosa che vorremmo fare!