Eventi, ricorrenze e centenari del 2024

Fonte: IPA Mike Bongiorno

Tra pochi giorni potremo salutare il 2023 per sempre ed entreremo in un nuovo anno: il 2024. L’anno che verrà è un insieme di pagine vuote, avventure e accadimenti sconosciuti, che sorprenderanno tutti. Alcuni eventi, però, sono già noti perché nel 2024 avranno luogo alcune ricorrenze e centenari importanti. Vediamoli nel dettaglio.

2024, tutte le ricorrenze e i centenari del nuovo anno

Il 2024 sta per arrivare. Allo scoccare della mezzanotte che divide il 31 dicembre e il primo gennaio tutti noi cominceremo a vivere il nuovo anno e a scoprire le sorprese che avranno luogo nel corso dei prossimi dodici mesi. Febbraio sarà il mese del nuovo Festival di Sanremo, che vedrà esibirsi ben 30 big in gara, un numero di partecipanti che è stato aumentato nella nuova edizione dal direttore artistico dello show Amadeus. Tante anche le novità preparate per i telespettatori sia dalla Rai che da Mediaset, con fiction che ritornano per la seconda edizione e altre del tutto nuove.

Nel 2024 ci saranno anche tante ricorrenze importanti e centenari storici e artistici. La nostra moneta, l’euro, che ogni giorno utilizziamo e portiamo con noi, compirà nel prossimo anno ben 25 anni. Anche se molti rimpiangono ancora le vecchie lire e hanno la sensazione che sia ancora una moneta “nuova”, l’euro è stato introdotto l’1 gennaio 1999 ed è cominciato a circolare tre anni dopo.

Più indietro nella storia, un fondamentale e tragico momento per la storia italiana, compirà 100 anni nel prossimo anno. Si tratta dell’omicidio di Giacomo Matteotti, avvenuto il 10 giugno del 1924. Nel corso del prossimo anno, ricorrerà, quindi, il centenario di una delle pagine più brutte del nostro paese. Cent’anni fa, inoltre, moriva Lenin, padre del comunismo russo e 110 anni fa ha avuto luogo l’assassinio dell’arciduca Francesco Ferdinando, evento da cui è scaturita la Prima Guerra Mondiale.

Nel 2024 ricorrono anche i 150 anni dalla nascita di Guglielmo Marconi e i 120 anni da quella di Robert Oppenheimer. Un centenario importante è quello che riguarda il letterato Franz Kafka, morto il 3 giugno 1924. Una ricorrenza molto più recente, ma non meno importante, sono i primi 20 anni di Facebook. Creato nel 2004 il social network ha cambiato la vita di tutti noi.

2024, chi avrebbe compiuto 100 anni?

Il 2024 sarà un anno pieno di avvenimenti importanti. Tra questi eventi molto attesi, anche delle nozze vip, come quelle di Simona Ventura e Giovanni Terzi. Nel corso dell’anno verranno celebrati anche dei centenari speciali. Il prossimo anno sarà passato un secondo dalla morte del maestro Giacomo Puccini, leggenda della lirica italiana.

Ma nel 2024 saranno anche cent’anni dalla nascita di diversi personaggi noti molto amati. L’indimenticabile Mike Bongiorno avrebbe compiuto 100 anni, infatti, nel corso del prossimo mese di maggio. Ma nel 2024 ricorrono i cent’anni anche dalla nascita della star di Hollywood Marlon Brando. La stessa ricorrenza secolare coinvolge anche degli esperti della comicità come Marcello Mastroianni, Benny Hill e Walter Chiari. Chi ama le storie piene d’emozioni non può non festeggiare i 100 anni dalla nascita di Rosamunde Pilcher, scrittrice che ha conquistato moltissimi cuori con i suoi romanzi che raccontano delle storie d’amore appassionate.

Nel campo della filosofia, nel 2024, ricorreranno i 300 anni dalla nascita di un maestro della materia come Immanuel Kant.