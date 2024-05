Fonte: IPA Angelina Mango

Dal 7 all’11 maggio si terrà l’Eurovision Song Contest 2024, che vedrà l’Italia partecipare con Angelina Mango. La vincitrice del Festival di Sanremo è tra le favorite, pronta a cimentarsi in una doppia esibizione. Quest’anno infatti le regole sono cambiate. I Paesi fondatori proporranno i propri artisti in due live. Avrà modo di garantirsi una prova generale prima della grande finale, dunque. In Italia in tanti seguiranno la manifestazione, come ogni anno. Ci si attende un’enorme partecipazione social, anche grazie al FantaEurovision. Spieghiamo di seguito di cosa si tratta.

Cos’è il FantaEurovision

Esiste il FantaSanremo, che tutti hanno imparato a conoscere e amare. Perché dunque non dovrebbe esistere il FantaEurovision. Il concetto di base è lo stesso, ma ecco tutti i dettagli di questo gioco social che promette di intrattenere dal 7 all’11 maggio.

Ogni persona che intenda giocare dovrà registrarsi, a titolo totalmente gratuito, selezionando cinque artisti in gara tra i tanti dell’Eurovision 2024. Occorrerà poi nominare un capitano di squadra.

Questa è una figura particolarmente rilevante, com’è facile intuire. Si tratta del portabandiera, in grado di avere una particolare incidenza sul proprio punteggio finale. Cambia lo scenario e lo stesso accade anche alla moneta virtuale del gioco. Il Baudo è riservato a Sanremo. Per L’Eurovision esiste l’ABBaudo, Come poteva essere altrimenti, tra l’altro, in questa edizione che si svolge in Svezia.

Ogni concorrente ne ha a disposizione 100 per formare la propria squadra, che può essere modificata da qui all’inizio della competizione. A gara in corso, infatti, i giochi sono chiusi e tutto ciò che è stato deciso, non sarà modificabile.

Bonus, malus e favoriti

La classifica dei giocatori del FantaEurovision si decide attraverso bonus e malus, che sono numerosi. Si parte con la classifica di serata. I primi tre posti valgono rispettivamente 50, 35 e 25 punti. La cifra cala fino ad arrivare al 14° posto, che vale 1 punto appena. Il quindicesimo 0 e dal 16° in poi si va in sottrazione. L’unica eccezione è il 26° posto, l’ultimo, che garantisce 25 punti.

Per la classifica di giuria e del televoto della serata finale, invece, si conferiscono 25 punti per il primo classificato, 10 per il secondo e 5 per il terzo.

Sappiamo bene come l’Eurovision si caratterizzi per performance dalla scenografia esaltante. Per tale motivo sono previsti bonus e malus molto particolari sotto questo aspetto. Eccone alcuni:

Parolacce: +20 punti;

Artista scalzo: +10 punti;

Discesa in platea: +20 punti;

Spaccata: +10 punti;

Twerking: +10 punti;

Fiamme, scintille e/o fuochi d’artificio: +10 punti;

Artista dice espressamente la parola FantaEurovision: +25 punti;

Ali d’angelo: +10 punti;

Moonwalk: +10 punti;

Stage diving: +30 punti;

Perdita dei sensi: +50 punti;

Calzini di spugna con sandali: -10 punti;

Microfono cade accidentalmente (o l’asta): -20 punti;

Caduta accidentale di cantanti, coristi, musicisti, ballerini o performer: -25 punti;

Sputo verso la telecamera: -30 punti;

Fischi di disapprovazione del pubblico: -30 punti;

Discorso discriminatorio: -30 punti;

Problemi tecnici e interruzione del brano: -50 punti;

Esibizione pre registrata: -50 punti;

Bestemmia: -66,6 punti;

Canzone e/o artista squalificati: -100 punti.

Per quanto riguarda la squadra migliore da comporre, Angelina Mango fa di certo parte dei favoriti, al fianco di Joost, Baby Lasagna e Nemo. Si consigliano inoltre Windows95man, Nebulossa, Slimane e Kaleen, che promettono esibizioni memorabili.