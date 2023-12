TEST Buoni propositi per l’anno nuovo: quale sarà il tuo mantra 2024?

Laureata in Lettere, è stata la caporedattrice di una famosa rivista per ragazze e ha lavorato nella produzione musicale. Scrive per diverse testate e per DiLei si occupa di test sulla personalità, della rubrica #segretidelcuore e scrive articoli per la sezione DiLei GirlZ.

Fonte: 123RF TEST Quale sarà il tuo mantra 2024?

“Con l’anno nuovo la smetterò di sentirmi peggiore degli altri” “Io voglio essere più coraggiosa, ho sempre paura di sbagliare” “E io la finirò di innamorarmi di quelli sbagliati” “Io? La pianterò con il pessimismo, mi porto sfiga da sola”. Con l’anno nuovo facciamo un sacco di buoni propositi, per vivere meglio con noi stesse e con gli altri. Vorremmo essere più sicure, più assertive, serene, capaci di padroneggiare la vita con disinvoltura e intraprendenza. Invece ci capita di sentirci inadeguate, oppure di non saper reagire nel modo giusto, di essere giù di morale senza un vero motivo, di avere una pessima opinione di noi. È il momento di dare una svolta alla nostra vita e il nuovo anno ce ne dà l’occasione: voltiamo pagina e ricominciamo a scrivere la nostra storia partendo da… una semplice frase!

La frase che dà la carica

È proprio una frase, infatti, che ci può dare la carica giusta per cambiare quello che non ci piace di noi. Andiamo a trovarla nelle antiche tradizioni religiose dell’India che risalgono al 2000 a.C.: è qui che ha origine il mantra, termine che in sanscrito, vetusta lingua indiana, significa “pensiero che protegge”. Nel contesto citato il mantra è una frase intesa come invocazione degli dei, preghiera, brano di meditazione, formula magica dal grande potere. Noi lo prendiamo in prestito per attingere alla nostra forza interiore che ci può condurre a trovare armonia, equilibrio, calma, positività.

Parole semplici e potenti

Il mantra è composto da poche, significative parole da ripetere come un canto, un sussurro, o solo come pensiero. Qualche esempio? “Sono ricca di gioia ed energia”, “Sono felice nel mio corpo”, “Vinco le mie paure”, “Credo in me”. Troviamo un paio di momenti per dedicarci, in solitudine e tranquillità, alla ripetizione del mantra più adatto a noi, svuotando la testa da altri pensieri. Dobbiamo lasciarci andare al flusso dei suoni delle parole che recitiamo. È stato dimostrato che questa pratica aiuta a calmare la mente e a rasserenarla, a sciogliere i nodi interiori e ad avere maggiore autocontrollo. Inoltre i mantra contribuiscono ad aumentare la volontà e la forza per raggiungere gli obiettivi.

Approccio positivo

Il meccanismo che fa “funzionare” il mantra (per noi occidentali) è potente e semplice: dicendo a noi stesse che valiamo, che possiamo farcela, che siamo forti, ci facciamo una lusinga che migliora l’autostima, tranquillizza l’umore e trasforma in positivo l’approccio con il mondo. Giorno dopo giorno, infatti, questa pratica ci aiuta a “nutrire” la mente di messaggi favorevoli e a cambiare quello che ci “inquina” la vita. Il proprio mantra si può trovare d sole, in relazione al momento che stiamo vivendo, ma anche un test ci può aiutare!

Gioca con il test che ti svela qual è la tua frase motivazionale, ovvero il tuo mantra, che ti aiuterà a scacciare i pensieri negativi e i comportamenti auto-sabotanti per rendere il tuo 2024 un anno che ti vedrà vincente, serena e lanciata verso la felicità.