Elisabetta Gregoraci a Verissimo, le lacrime con la sorella: “Un calvario”

A Verissimo le emozioni non mancano mai. Il salotto di Silvia Toffanin accoglie personaggi conosciuti tutti, cercando di mostrarne il lato più intimo e nascosto. A volte, scavando, emergono emozioni profonde e dolorose. Proprio questo è stato il caso di Elisabetta Gregoriani, ospite del programma domenica 26 novembre insieme al padre Mario e alla sorella Marzia. Durante l’intervista dal clima famigliare e tranquillo, la showgirl non ha potuta trattenere le lacrime quando ha ricordato la morte di una persona a lei carissima: la nonna paterna che porta il suo stesso nome, Betta.

Elisabetta Gregoraci a Verissimo: il ricordo di nonna Betta

Elisabetta Gregoraci ha più volte mostrato il suo lato più fragile e vicino a tutte noi. Spesso ospite di Silvia Toffanin a Verissimo ha fatto luce su alcuni aspetti dolorosi della sua vita. Anche nella puntata andata in onda domenica 26 novembre, in cui è stata accompagnata dal padre Mario e la sorella Marzia si è messa a nudo e non ha potuto trattenere le lacrime.

L’emozione è stata scatenata dal ricordo della nonna che portava il suo stesso nome: Betta. La nonna paterna è morta, ma Elisabetta Gregoraci aveva con lei un legame fortissimo, e ne sente ogni giorno la mancanza. Il suo ricordo video ha emozionato anche il pubblico e la padrona di casa Silvia Toffanin, visibilmente commossa. La sorella minore di Elisabetta, Marzia Gregoraci, anche lei colta dall’emozione ha anche commentato : “Le nonne lasciano molto, dall’affetto a un senso più che materno”.

Quella della nonna è stata solo l’ultima delle pesanti perdite subite dalle sorelle Gregoraci, prima ancora, appena adolescenti, hanno dovuto affrontare la perdita della mamma: “Il calvario che abbiamo vissuto con la morte della mamma ci ha inevitabilmente cambiate”. “La mamma è venuta a mancare che era giovanissima, infatti non ha potutto conoscere né Ginevra né Gabriel (figli della sorella Marzia)”, ha spiegato la showgirl. Il padre, Mario, ha raccontato con dolore: “Ero preparato a questo evento ma non è stato facile. Ho perso mia moglie che avevo 52 anni e le ragazze erano piccolissime, avevano ancora bisogno di lei”, ha spiegato.

L’addio alla nonna Betta

Elisabetta Gregoraci aveva dato la notizia della morte della nonna Betta il 27 ottobre con un una foto che mostra l’anziana donna sorridente e circondata dall’amore dei suoi cari. Si tratta delle immagini di quella festa per i 102 anni, celebrata la scorsa estate. Ad accompagnarle un lungo e vivido ricordo, scritto di getto e col cuore da una nipote affranta dal dolore.

“Avrei tanto voluto che questo giorno non arrivasse mai. Ho sperato e pregato tanto. Purtroppo oggi la mia adorata Nonna Elisabetta ci ha lasciato. Il mio cuore è pieno di tristezza e dolore. Mi mancheranno le nostre chiacchierate e i suoi preziosi consigli, i suoi abbracci, il suo sorriso e l’amore che ha sempre dato a tutte le persone che le stavano vicine”. Parole colme di sofferenza, quelle di Elisabetta Gregoraci, che ha ricevuto commenti d’affetto vero da parte di numerosi personaggi famosi, così come da parte di utenti che semplicemente che la seguono con affetto.