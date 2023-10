Un lungo post per ricordare tutto l'amore provato per sua nonna. Elisabetta Gregoraci affida a Instagram il dolore per la scomparsa di nonna Betta

Un dolore immenso ha travolto Elisabetta Gregoraci. La famosissima showgirl e conduttrice ha infatti dovuto dire addio per sempre alla sua amata nonna, nel corso degli anni divenuta ben nota ai suoi fan. Condividevano lo stesso nome ma soprattutto un’intera vista trascorsa insieme. Grande il legame tra le due, come dimostra la gioiosa festa celebrata quest’estate per i 102 anni dell’anziana donna, alla quale la Gregoraci non è di certo mancata.

Addio nonna Elisabetta

Elisabetta Gregoraci ha dato notizia via social della morte di sua nonna Elisabetta. Un post molto sentito, accompagnato a due storie, inondato dall’affetto dei suoi fan. Ha voluto mostrare l’anziana donna sorridente, circondata dai suoi affetti.

Foto e video di quella festa per i 102 anni, celebrata la scorsa estate e non solo. Non un breve messaggio, bensì un lungo ricordo, scritto di getto e col cuore da una nipote affranta dal dolore. Perché non c’è limite all’amore di una nonna e quando viene a mancare il cuore perde un battito.

È quanto capitato alla Gregoraci, che ha provato a esprimere a parole tutto ciò che Elisabetta, colei alla quale deve il suo nome, ha significato nella sua vita: “Avrei tanto voluto che questo giorno non arrivasse mai. Ho sperato e pregato tanto. Purtroppo oggi la mia adorata Nonna Elisabetta ci ha lasciato. Il mio cuore è pieno di tristezza e dolore”.

Un ultimo messaggio

“Mi mancheranno le nostre chiacchierate e i suoi preziosi consigli, i suoi abbracci, il suo sorriso e l’amore che ha sempre dato a tutte le persone che le stavano vicine”. Parole colme di sofferenza, quelle di Elisabetta Gregoraci, che ha ricevuto commenti d’affetto vero da parte di numerosi personaggi famosi, così come da parte di utenti che semplicemente che la seguono con affetto.

Un legame con il pubblico che si è rafforzato enormemente dopo le ultime esperienze sul palco di Battiti Live, che si può dire l’abbia consacrata come conduttrice. Nella sezione commenti alcuni nomi si distinguono. Basti pensare all’abbraccio della redazione di Verissimo e, immaginiamo, di Silvia Toffanin.

Spazio anche a suo figlio Nathan Falco, che le ha lasciato un cuore rosso. Allo stesso modo si sono espresse Laura Torrisi e Mara Venier, ad esempio. Prosegue però il lungo messaggio per la compianta nonna.

Elisabetta Gregoraci ha voluto mostrarsi grata, per quanto sofferente, guardando al passato colmo di gioia condivisa: “Sono felice d’aver potuto avere la possibilità di festeggiare i tuoi 102 anni. Un traguardo importantissimo, che ha riunito tutti ed è stato bellissimo. Ti sedevo accanto ed è stata una serata unica. Non smettevi di mangiare tutti i prodotti tipici calabresi e sei voluta rimanere a festeggiare con i tuoi figli, nipoti e pronipoti fino alla fine della serata. Sei stata una forza della natura nonnina mia”.

Una vita spezzata che non cancella il legame. Quello resterà per sempre vivo. Per lei nonna Betta era un punto di riferimento e anche la sua prima fan, che seguiva con attenzione i suoi programmi. Ogni estate le faceva visita, volando a Sovereto, in Calabria, per spegnere le candeline in compagnia della famiglia.