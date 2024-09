Paola e Chiara, testo e significato di Il linguaggio del corpo con BigMama

Fonte: IPA BigMama e Paola e Chiara

Un duo iconico e un’artista che, negli ultimi anni, ha ottenuto un successo clamoroso portando avanti i suoi ideali con la forza della sua voce. Paola e Chiara e BigMama si uniscono e pubblicano Il linguaggio del corpo, un nuovo singolo che le vede protagoniste e che, già dal primo ascolto, ha tutte le carte in regola per diventare la canzone dell’autunno. Scopriamo testo e significato del brano.

“Il linguaggio del corpo”, significato del brano

Cosa succede quando un duo come Paola e Chiara e una giovane e attivissima artista come BigMama si incontrano? Nasce un pezzo capace di entrare in testa per non uscirne più.

Le due sorelle Iezzi, dopo l’incredibile successo di Furore e Festa totale, hanno deciso di tornare con una nuova possibile hit e, per farlo, si sono affidate all’incredibile voce di BigMama pubblicando Il linguaggio del corpo. Un brano che il trio ha cantato per la prima volta in televisione in occasione del Suzuki Music Party, il programma di Amadeus, ottenendo fin da subito un successo che i fan hanno espresso a gran voce sui social.

Un testo che, grazie alle sonorità ingaggianti e alle voci delle tre artiste, oltre a rimanere in testa esprime un significato importante: “La canzone contiene un messaggio di libertà assoluta, ognuno è libero di esprimere i propri sentimenti e le proprie emozioni attraverso il corpo. Tutto quello che vogliamo esprimere possiamo farlo con il nostro corpo” hanno spiegato davanti ad Amadeus.

Il pezzo nasce da una grande stima reciproca: “Abbiamo conosciuto Marianna nel 2023 al Roma Pride e siamo rimaste davvero colpite dalla sua grinta e presenza pazzesca. Da allora abbiamo iniziato a pensare ad un pezzo insieme e finalmente eccoci. Passare del tempo in studio e vederla al lavoro ci ha fatto sentire vicine a lei sia artisticamente che umanamente” hanno raccontato Paola e Chiara.

“Il linguaggio del corpo”, testo della canzone

Di te non mi innamoro mai

Vive e muore la poesia

È un via vai come un night

Senza più allegria

Lascia tutto ciò che hai

Lascia la tua fantasia

Libera come una città

Senza ipocrisia

Le lame

Nelle giarrettiere

Per difenderci da chi vuole il cuore

Metterlo in catene

Sangue che bolle nelle vene

Quello che versi da bere

Vuoi vedere e non vedere

Non mi guardare così

Che i tuoi occhi così sembra che fanno

Ah-ah-ah-ah-ah

Quando mi tocchi così fanno

Ah-ah-ah-ah-ah

Ti lascerò un bacio sul collo

Solo come ricordo

E una foto con te ma se è porno la tolgo

Non lo conosci il linguaggio del corpo

Ah-ah-ah-ah-ah

Quando mi guardi così faccio

Ah-ah-ah-ah-ah

Ora hai il fuoco più caldo negli occhi

Ma il tuo cuore batte sotto zero

E adesso bruci tutto quello che tocchi

Animo nero, black mamba veleno

So che il mio corpo ti parla sulle curve sbandi e per strada ti lascerò

Freddo vestendo i tuoi panni che indossi da anni ma ho un alibi e scapperò

Fit-check

Zero feedback

Sono mad mad mad

Due di picche

Quanto finge

Chi ti dice

Solo me, me, me

Menti

Lo sai che menti

Se dici che non vorresti mai una come me

Ma dimmi ora che pensi

Lo so mi pensi

Ma adesso è troppo tardi

Paga il conto in cachet

Che i tuoi occhi così sembra che fanno

Ah-ah-ah-ah-ah

Quando mi tocchi così fanno

Ah-ah-ah-ah-ah

Ti lascerò un bacio sul collo

Solo come ricordo

E una foto con te ma se è porno la tolgo

Non lo conosci il linguaggio del corpo

Ah-ah-ah-ah-ah

Quando mi guardi così faccio

Ah-ah-ah-ah-ah

E arrivi giù

Scivolando fra le ombre

Stanotte tu

Spogli la mia anima forte

Quando mi guardi i tuoi occhi mi fanno

Ah-ah-ah-ah-ah

Quando mi tocchi così fanno

Ah-ah-ah-ah-ah

Ti lascerò un bacio sul collo

Solo come ricordo

E una foto con te ma se è porno la tolgo

Non lo conosci il linguaggio del corpo

Ah-ah-ah-ah-ah